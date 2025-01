Trwa szósta edycja "The Voice Senior" - muzycznego programu TVP, w którym to najstarsi z wokalistów próbują spełnić swoje wieloletnie sceniczne marzenia. Poczynania uczestników po 60. roku życia oceniają trenerzy w składzie: Andrzej Piaseczny , Tatiana Okupnik , Robert Janowski i Małgorzata Ostrowska .

W najnowszym odcinku "The Voice Senior" dowiemy się, kto przechodzi do odcinków półfinałowych

Nagrania odcinków "The Voice Senior" obfitują w zawzięte rywalizacje między trenerami, łzy wzruszenia, śmiech, a także ciekawe rozmowy. Emocje, które towarzyszą trenerom, niekiedy inspirują ich do żywych dyskusji na przeróżne tematy. Podczas nagrań do jednego z odcinków Tatiana Okupnik i Małgorzata Ostrowska porównały przeżycia, z jakimi zmagają się podczas przesłuchań w ciemno, do sportów ekstremalnych.