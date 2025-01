Internauci wskazali wygranego "The Voice Senior". "Miałam łzy w oczach"

Po emisji odcinka widzowie wyrazili swoje opinie na temat uczestników. Na oficjalnych profilach "The Voice Senior" w mediach społecznościowych internauci zgodnie stwierdzili że to właśnie Wojciech Bardowski zasługuje na wygraną: "To musi być przynajmniej finalista edycji, ale moim zdaniem poważny kandydat do zwycięstwa", "Jak na razie Pan ma gwarantowany finał", "No to mamy finał i zwycięzcę, głos jak złoto", "Wspaniały wokalista, brawo, widzę go w gronie finalistów" czy "Piękny wykon, gratulacje, miałam ciary i łzy w oczach. Z całego serca życzę dalszych sukcesów".