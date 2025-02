W trwającej szóstej edycji "The Voice Senior" uczestników oceniają Andrzej Piaseczny, Robert Janowski, Tatiana Okupnik i Małgorzata Ostrowska . W sobotę poznaliśmy nazwiska ośmiu uczestników, którzy za tydzień wezmą udział w wielkim finale.

"The Voice Senior": Kto wystąpi w finale? Lista uczestników

W sobotnim półfinale wystąpiło 16 uczestników - po czterech z każdej drużyny. Na tym etapie wciąż decydowali trenerzy, którzy do dalszego etapu zabrali po dwóch śpiewających seniorów.

To właśnie wybory w drużynie Andrzeja Piasecznego wywołały największe emocje wśród widzów. Trenerowi w komentarzach dostało się przede wszystkim za wybór piosenek dla jego uczestników.

"Bardzo słaba drużyna i te piosenki po prostu... niewypał", "Repertuar pan Andrzej swoim zawodnikom dobrał nietrafiony wręcz nudny, te piosenki obnażyły słabości śpiewających, to było okrutne", "Wszyscy kiepsko. Najlepszy był Stanley, tyle że Piasek zrobił mu krzywdę wyborem piosenki", "Zły wybór Piaska. Stanley powinien być dalej i... z drużyny Andrzeja już nikt więcej", "To jest chyba ustawiane, Emanuela śpiewała o niebo lepiej", "Piasek coś Ty za utwory tym ludziom wybrał. Zupełnie nie pasują do ich głosów" - czytamy w komentarzach.