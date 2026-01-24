Zakpił ze swoich kolegów z branży. Tak powstał kultowy utwór Dire Straits

W 1977 roku Mark Knopfler trafił do niewielkiego lokalu w okolicach Deptford lub Greenwich. Tego wieczoru grał tam amatorski zespół jazzowo-dixielandowy. Muzyka nie zrobiła na nim większego wrażenia, ale uwagę zwróciło zakończenie koncertu.

"Kiedy chłopaki powiedzieli: 'Dziękujemy bardzo, jesteśmy Sultans Of Swing', wydało mi się to naprawdę śmieszne, bo sułtanami absolutnie nie byli. To byli raczej zmęczeni faceci w swetrach" - wspominał Knopfler. To właśnie ta scena stała się impulsem do napisania piosenki. Tytuł był żartem i komentarzem do rzeczywistości zespołów grających w barach bez większych perspektyw.

Tekst "Sultans Of Swing" opowiada o grupie muzyków, którzy mają umiejętności, ale brakuje im determinacji i charyzmy, by wyjść poza lokalne występy. Knopfler opisał środowisko, które dobrze znał z obserwacji. Muzyków grających dla niewielkiej publiczności, często traktujących granie jako dodatek do normalnego życia. To właśnie ta zwyczajność sprawiła, że utwór był wiarygodny i łatwy do zrozumienia.

Dire Straits przed sukcesem

W czasie, gdy powstawało "Sultans Of Swing", Dire Straits nie mieli jeszcze kontraktu płytowego. Knopfler mieszkał w Deptford z bratem Davidem oraz Johnem Illsleyem. Sytuacja finansowa zespołu była trudna. "Żyliśmy za grosze i nie byliśmy nawet w stanie zapłacić rachunku za gaz" - wspominał Illsley. Pierwsze wersje utworu znacznie różniły się od tej, która trafiła na płytę. Sam Knopfler przyznawał, że piosence brakowało wyrazistości.

Przełom nastąpił po zakupie przez Knopflera Stratocastera z 1961 roku. To wtedy "Sultans Of Swing" nabrało charakterystycznego bluesowego brzmienia. "Pewnego dnia Mark powiedział: 'Pamiętasz tę piosenkę, nad którą ostatnio majstrowałem? Całkowicie przerobiłem jej akordy'. Zagrał ją i zabrzmiała całkiem nieźle" - relacjonował Illsley.

Droga Dire Straits na listy przebojów

Latem 1977 roku zespół nagrał demo z pięcioma utworami. Jednym z nich było "Sultans Of Swing". Materiał trafił do Charliego Gilletta, DJ-a BBC i Radia London, który regularnie puszczał piosenkę w swojej audycji. To dzięki jego wsparciu Dire Straits zwrócili uwagę wytwórni Phonogram. Utwór nagrano ponownie w profesjonalnym studiu pod okiem Muffa Winwooda i umieszczono na debiutanckim albumie z 1978 roku. Początkowo singiel nie odniósł sukcesu w Wielkiej Brytanii. Lepiej radził sobie za granicą, m.in. w Holandii. Dopiero po powodzeniu w Stanach Zjednoczonych piosenka wróciła na brytyjski rynek. Ostatecznie dotarła do 8. miejsca UK Singles Chart oraz 4. pozycji na liście Billboard Hot 100.

Lata później, w 1985 roku, Dire Straits zagrali "Sultans Of Swing" na stadionie Wembley podczas koncertu Live Aid. Dla zespołu był to symboliczny moment. "Myślę, że można powiedzieć, że 'Sultans Of Swing' było piosenką, która to wszystko zaczęła" - podsumował Illsley.

Alter Bridge: "Zdecydowanie był to ciężki rok" INTERIA.PL