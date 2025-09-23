20 czerwca bieżącego roku Yungblud oddał w ręce fanów swój czwarty album studyjny, zatytułowany "Idols". Brytyjczyk słynie z tego, że nieustannie przełamuje schematy, szuka nowych brzmień i form wyrazu, choć jednocześnie pozostaje wierny swoim korzeniom. To też pokazał nowym wydawnictwem - znalazły się na nim mocne utwory, do których wokalista przyzwyczaił swoich fanów, lecz tym razem postanowił wzbogacić je m.in. o brzmienie orkiestry symfonicznej. Zdecydował się także na eksperymenty z formą, wydając pierwszy singiel z płyty - "Hello Heaven, Hello" - który trwa ponad dziewięć minut!

Wielu uznaje go za wizjonera współczesnej alternatywnej i rockowej sceny oraz ważny głos pokolenia Z. Yungblud przez lata kariery zbudował własną społeczność oddanych fanów, z którymi pielęgnuje głęboką więź, nawet jeśli grupa ta liczy już miliony osób z całego świata. Polscy słuchacze już niedługo ponownie mogą liczyć na spotkanie z rockmanem!

Yungblud po raz kolejny zagra koncert w Warszawie

W maju 2025 r. Yungblud ogłosił trasę koncertową "Idols The World Tour", promującą najnowsze wydawnictwo. W ramach tournee odwiedzi wiele miast na całym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, a 4 października rozpocznie europejską część trasy. Jednym z przystanków będzie także Warszawa! Wokalista zagra 18 października w hali COS Torwar. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation Polska.

Yungblud wielokrotnie podkreślał, że uwielbia polską publiczność. Podczas koncertów w naszym kraju nie tylko doskonale bawił się śpiewając hity ze swoimi fanami, lecz także zabierał głos w ważnych dla Polaków sprawach. Przy okazji swojego występu w hali EXPO w 2022 r. wyszedł do słuchaczy i namalował na chodniku gigantyczną tęczę, jako symbol zjednoczenia się z dyskryminowanymi grupami.

Zespół Weathers drugim gościem specjalnym koncertu Yungbluda w Polsce!

Wraz z ogłoszeniem warszawskiego koncertu brytyjskiego wokalisty organizatorzy zapowiedzieli, że gościem specjalnym wydarzenia będzie zespół Palaye Royale, doskonale znany polskiej publiczności. Teraz ujawniono, że widzów przed występem głównej gwiazdy rozgrzeje jeszcze jedna grupa. W roli supportu wystąpią Weathers!

Weathers pochodzą z Południowej Kalifornii i są alternatywnym zespołem rockowym. Frontman Cameron Boyer, gitarzysta Cameron Olsen i basista Brennen Bates założyli grupę w 2015 r. i od tamtej pory konsekwentnie tworzą dopracowane, introspektywne utwory, inspirowane latami 80. i 90. Chętnie sięgają po tematykę lęków i problemów ze zdrowiem psychicznym, pokazując słuchaczom, że nie są sami w trudnych chwilach. W październiku pokażą Polakom, na co stać ich na scenie.

