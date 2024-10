Po raz pierwszy zaprezentował słuchaczom przebój w audycji "Mikrofon dla wszystkich". Piosenka zyskała ogromne uznanie, co doprowadziło do jej oficjalnego nagrania. W 1965 r. Hochman wkroczył do studia z warszawskim zespołem Kawalerowie. W tym samym roku zaprezentował kompozycję podczas eliminacji Pagartu do festiwalu w Opolu, które udało mu się zwyciężyć. Jednakże występ na festiwalu nie doszedł do skutku - rada programowa odrzuciła piosenkę za jej "niskie walory artystyczne". Mimo to kawałek "Konik na biegunach" stał się hitem lat 60. Jego sukces nie trwał długo - numer prędko znudził się miłośnikom muzyki i trafił do repertuaru weselnych kapel oraz ogniskowych gitarzystów.