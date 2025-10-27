W ciągu 60-lecia swojej kariery ekipa z Hanoweru sprzedała ponad 120 mln płyt, a wiele ich nagrań zdobyło status rockowych przebojów. Niemiecka legenda hard rocka nieustająco przemierza świat, regularnie odwiedzając Polskę, gdzie ma wielu fanów. W ramach jubileuszowej trasy Scorpions w połowie czerwca zagrali w Gdańsku (Ergo Arena, 16 czerwca) i Krakowie (Tauron Arena, 18 czerwca).

Zespół z okazji okrągłego jubileuszu przygotował też specjalną kompilację "From The First Sting". Wydawnictwo ukazało się w wersjach Deluxe 2LP, 2CD z 40-stronicową książeczką ze zdjęciami i materiałami ilustrującymi imponującą historię grupy, 2LP i 2CD, a także 1CD (wyłącznie w Północnej i Południowej Ameryce).

Tak Scorpions podsumowali swoje 60-lecie

Składanka zawiera m.in. niepublikowane wcześniej wersje koncertowe utworów "Still Loving You" (feat. Vanessa Mae) i "This Is My Song", a także niedostępne w streamingu utwory "Mind Like A Tree" i "You & I". Ten pierwszy numer z udziałem światowej sławy brytyjskiej skrzypaczki (urodziła się w Singapurze) pochodzi z kwietnia 1996 r. z telewizyjnego francuskiego programu Taratata. Do tej pory wersja ta dostępna była wyłącznie jako wideo na YouTube, które odtworzono ponad 101 milionów razy.

Z okazji premiery składanki pojawiła się też specjalna wersja ballady "Wind of Change" w wersji symfonicznej, nagranej przez Orkiestrę Filharmonii w Berlinie. Ta wersja utworu pochodzi z albumu "Moment of Glory" z 2000 r. i nagrana została przez Orkiestrę Filharmonii w Berlinie.

Jedynym stałym członkiem Scorpions obecnym od samego początku jest gitarzysta Rudolf Schenker. W 1969 r. do grupy dołączył wokalista Klaus Meine (jest też obecny na wszystkich studyjnych albumach), a w 1978 r. członkiem stał się gitarzysta Matthias Jabs. Basista z Wieliczki, czyli Paweł Mąciwoda, dołączył do grupy w 2003 r., a perkusista Mikkey Dee w 2016 r. - po śmierci lidera Motorhead, w którym wcześniej występował. Studyjną dyskografię zamyka 19. album "Rock Believer" (2022) - tytułowy numer trafił też na zakończenie "From The First Sting".

Scorpions - szczegóły składanki "From The First Sting" (tracklista) - wersja 2CD:

CD1:

1. "In Search Of The Peace Of Mind"

2. "This Is My Song"

3. "Speedy's Coming"

4. "In Trance"

5. "Pictured Life"

6. "The Sails Of Charon"

7. "Top Of The Bill" (Live)

8. "Holiday"

9. "Always Somewhere"

10. "Lady Starlight"

11. "The Zoo"

12. "No One Like You"

13. "When The Smoke Is Going Down"

14. "Still Loving You"

15. "Rock You Like A Hurricane"

16. "Big City Nights"

CD2:

1. "Rock You Like A Hurricane" (Live)

2. "Believe In Love"

3. "Send Me An Angel"

4. "Wind Of Change"

5. "Under The Same Sun"

6. "Still Loving You" feat. Vanessa Mae

7. "Mind Like A Tree"

8. "You & I"

9. "Wind Of Change (Moment Of Glory)"

10. "Always Somewhere"

11. "Maybe I Maybe You"

12. "Humanity"

13. "The Best Is Yet To Come"

14. "House Of Cards"

15. "Rock Believer".

