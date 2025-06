Oddział Zamknięty to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiego rocka, założony w 1979 r. w Warszawie przez gitarzystę Wojciecha Łuczaja-Pogorzelskiego . Grupa zyskała ogromną popularność w latach 80., zwłaszcza po wydaniu debiutanckiego albumu, na którym znalazły się przeboje "Party" czy "Andzia" . Łączyły one w sobie melodie hard rockowe z elementami punku, a odważne teksty o wolności, buncie i życiu młodzieży w PRL-u trafiały prosto w serca Polaków.

Piosenka "Party" po dziś dzień uważana jest za jeden z największych przebojów Oddziału Zamkniętego. Słowa napisał wokalista Krzysztof Jaryczewski , a muzyka wyszła spod pióra Wojciecha Łuczaja‑Pogorzelskiego. Co ciekawe, kompozycja początkowo miała nosić zupełnie inny tytuł - "Prywatka" - lecz był on już zajęty w ZAiKS-ie. Ostatecznie muzycy zdecydowali się na anglojęzyczny odpowiednik tego słowa, gdyż ono ich zdaniem najlepiej pasowało do przesłania utworu.

Kawałek został wydany na pierwszym albumie Oddziału Zamkniętego, w 1983 r., choć skomponowano go dużo wcześniej. W 1979 r. Jaryczewski wraz z Łuczajem-Pogorzelskim napisali go w zaledwie piętnaście minut. Po latach przyznali, że inspirowali się wówczas kultowym The Rolling Stones i utworem "Beast of Burden".