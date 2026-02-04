To był hymn końcówki PRL-u. Tysiące Polaków śpiewało "Mój jest ten kawałek podłogi"

W historii polskiej muzyki niewiele jest utworów, które mimo prostoty zyskały status pokoleniowego manifestu. Jednym z nich bez wątpienia pozostaje "Mój jest ten kawałek podłogi" zespołu Mr Zoob, wydany w 1986 roku. Piosenka, powstała w realiach PRL-u, przetrwała próbę czasu i do dziś wraca jako symbol sprzeciwu wobec narzucanych ograniczeń. Jak narodził się ten utwór i dlaczego wciąż brzmi aktualnie?

Zespół Mr Zoob powstał w 1983 roku w Koszalinie. Formacja funkcjonowała poza głównym nurtem polskiego rocka, ale zyskała rozpoznawalność dzięki chwytliwym tekstom, surowemu brzmieniu i energii koncertowej. Ich muzyka łączyła rock alternatywny i nową falę, co w połowie lat 80. trafiało w nastroje młodej publiczności.

Największy rozgłos przyniósł im utwór "Mój jest ten kawałek podłogi", prezentowany m.in. na festiwalu w Jarocinie - wówczas najważniejszym wydarzeniu niezależnej sceny rockowej w Polsce.

Tekst, który mówił więcej, niż się wydawało

Na pierwszy rzut oka tekst piosenki wydaje się banalny: "Mój jest ten kawałek podłogi / Nie mówcie mi więc, co mam robić…". W rzeczywistości szybko został odczytany jako metafora walki o własną przestrzeń i prawo do decydowania o sobie.

W realiach PRL-u, gdzie indywidualizm był źle widziany, taki przekaz trafiał na podatny grunt. Mr Zoob ubrał sprzeciw wobec systemu w prostą, niemal codzienną sytuację, dzięki czemu piosenka była zrozumiała i łatwa do zapamiętania.

"Kawałek podłogi" można było interpretować dosłownie - jako komentarz do realiów mieszkaniowych - ale też szerzej: jako symbol niezależności i potrzeby autonomii.

Jarocin i droga do popularności

Występy Mr Zoob na jarocińskiej scenie odegrały ważną rolę w budowaniu popularności zespołu. Festiwal był w latach 80. miejscem, gdzie publiczność szczególnie uważnie słuchała tekstów i bez trudu odczytywała ich drugie dno.

Choć utwór funkcjonował w oficjalnym obiegu, jego prawdziwe życie toczyło się poza nim - na koncertach, kasetach magnetofonowych i wśród słuchaczy, którzy szybko uczynili z niego jeden z nieoficjalnych hymnów tamtej dekady.

Drugie życie po latach

Po 1989 roku Mr Zoob stopniowo zniknął z pierwszego planu, ale sama piosenka przetrwała. W nowych realiach zaczęła być odczytywana na nowo - jako symbol walki o własne zdanie i niezależność jednostki.

W latach 2000. "Mój jest ten kawałek podłogi" zyskał status kultowego utworu. Pojawiał się w filmach, reklamach i podczas społecznych protestów. W 2020 roku zespół powrócił na scenę koncertową, a piosenka ponownie zabrzmiała przed publicznością.

Nie tylko jeden przebój

Choć to "Kawałek podłogi" najsilniej zapisał się w historii, Mr Zoob miał w dorobku także inne utwory, m.in. "Krzysiek - Zdzisiek" czy "Nieameryka" . Wszystkie utrzymane były w podobnym, ironicznym tonie i komentowały rzeczywistość z dystansem.

"Mój jest ten kawałek podłogi" nie imponuje muzyczną złożonością. Jego siła tkwi w prostocie i aktualności przekazu. To jeden z tych utworów, które z czasem przestają być tylko piosenką, a zaczynają funkcjonować jako znak epoki.

