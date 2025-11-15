Wydany pierwotnie w 1976 r. album "Black and Blue" - 13. studyjny w dorobku The Rolling Stones - był pierwszym materiałem zarejestrowanym po odejściu gitarzysty Micka Taylora. Słynne sesje nagraniowe pełniły funkcję przesłuchań - uczestniczyli w nich gitarowi mistrzowie Harvey Mandel, Wayne Perkins, Jeff Beck i Robert A. Johnson. Ostatecznie, po rozstaniu z dowodzoną przez Roda Stewarta grupą The Faces, do zespołu oficjalnie dołączył Ronnie Wood, który zagrał na tej płycie w trzech nagraniach.

Wkrótce potem muzyk podpisał kontrakt na trasę po USA, rozpoczynając wieloletnią współpracę ze Stonesami, która zaowocowała dziesiątkami tras i nagrań koncertowych i studyjnych. W nowym wywiadzie, zamieszczonym w zestawie, Ronnie wspomina swój debiut w 1976 roku słowami: "Właśnie tutaj było moje miejsce".

"Nowy rozdział" The Rolling Stones po latach

"Black and Blue" wyznaczył dla zespołu nowy, odważny rozdział. Po blisko pięciu dekadach od premiery dostajemy odświeżoną, poszerzoną wersję, dostępną w wielu formatach (m.in. 5LP oraz 4CD).

W obu edycjach znajdują się także płyta Blu-ray, stustronicowa książka w twardej oprawie oraz replika plakatu z trasy. Limitowana wersja 5LP na ekskluzywnym czarno-niebieskim marmurkowym winylu jest dostępna u wybranych sprzedawców internetowych. Równolegle ukazały się uproszczone edycje dwu- i jednopłytowe na winylu i CD, a także limitowany winyl 1LP typu zoetrope z animacją logotypu grupy.

Za nowy miks odpowiada Steven Wilson, znany z m.in. Porcupine Tree, swojej kariery solowej i odświeżanych wersji klasycznych płyt z dorobku King Crimson, Jethro Tull, Yes, Marillion, Rush, Black Sabbath, The Who i Pink Floyd.

Reedycja zawiera dodatkowy dysk z sześcioma niepublikowanymi wcześniej nagraniami - w tym kompozycję Micka Jaggera i Keitha Richardsa "I Love Ladies" oraz energetyczną wersję utworu Shirley & Company "Shame, Shame, Shame". W zestawie znalazły się również cztery instrumentalne jamy Stonesów z sesji w 1975 r. z udziałem zaproszonych gitarzystów.

"Shame, Shame, Shame" doczekało się teledysku autorstwa uznanej holenderskiej artystki Camille Boumans. Klip jest połączeniem materiałów z archiwów grupy, ręcznie rysowanej animacji i nowoczesnych efektów.

Płyta "Black and Blue" po latach w odświeżonej wersji

Na płycie "Black and Blue" The Rolling Stones połączyli rocka z reggae, funkiem i soulem. To z tego wydawnictwa pochodzą m.in. pełen groove'u "Hot Stuff", nastrojowa ballada "Fool to Cry", uwielbiane przez fanów "Memory Motel" oraz "Melody" z wyrazistym udziałem Billy'ego Prestona, który odegrał dużą rolę w całym projekcie. Był to drugi album zespołu w całości wyprodukowany przez duet Jagger/Richards pod szyldem "The Glimmer Twins". Po premierze płyta trafiła na szczyt amerykańskiego zestawienia sprzedaży i utrzymała się tam przez cztery tygodnie, zyskując status platyny; w Wielkiej Brytanii w maju 1976 roku dotarła do drugiego miejsca.

Nie lada gratką dla fanów jest zapis koncertów z londyńskiego Earls Court Exhibition Centre, gdzie na scenie z zespołem pojawili się Ian Stewart, Billy Preston i Ollie Brown. Każdy z nich współtworzył także nagrania studyjne.

Dołączony dysk Blu-ray zawiera niepublikowaną wcześniej telewizyjną rejestrację występu Stonesów w paryskich Les Abattoirs z 1976 r. oraz miksy albumu i koncertu w formacie Dolby Atmos. Całość uzupełniają nagrania w wysokiej rozdzielczości stereo. Częścią boksu super deluxe jest książka w twardej oprawie, w której znalazły się nowy esej autorstwa eksperta od Stonesów Paula Sextona, ekskluzywne fotografie oraz wywiad z Ronniem Woodem. W skład zestawu wchodzi również plakat z paryskiego koncertu z 1976 r.

Margaret otwarcie o stresie na scenie. "Demony przejmowały moją głowę" TVP