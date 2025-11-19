Bono, a raczej Paul David Hewson, znany publiczności jako lider, wokalista i gitarzysta U2, to niekwestionowana legenda rocka. Muzyk działa na scenie od blisko pięciu dekad. Na swoim koncie ma zarówno świetnie sprzedające się albumy, takie jak "The Joshua Tree" czy "Achtung Baby", jak i najbardziej prestiżowe nagrody w branży, m.in. Grammy czy MTV Video Music Awards. Wylansował hity "With or Without You", "I Still Haven't Found What I'm Looking For" oraz "Where the Streets Have No Name" do dziś śpiewane przez całe pokolenia miłośników rocka.

Jak wygląda życie prywatne Bono z U2? Wspólnie z żoną wychował czwórkę dzieci!

Życie prywatne Bono jest równie szczęśliwe, co jego muzyczna kariera. W 1982 r. wokalista stanął na ślubnym kobiercu u boku Alison Stewart, w której zakochał się jeszcze w czasach szkolnych. Do dziś para tworzy zgrane małżeństwo. Doczekali się również czwórki potomstwa - dwóch córek Eve i Jordan oraz dwóch synów Elijaha i Johna. Co ciekawe, starszy z synów poszedł w ślady ojca i też został muzykiem. Na co dzień śpiewa oraz gra na gitarze w zespole Inhaler.

Córki rockmana natomiast wybrały nieco inne ścieżki kariery. 36-letnia Jordan stroni od blasku fleszy i pracuje jako biznesmanka. Z kolei jej dwa lata młodsza siostra - Eve - podbija show-biznes, lecz to nie muzyka gra jej w sercu. Córka Bono zyskuje popularność w Hollywood dzięki produkcjom filmowym!

Eve Hewson zadebiutowała na dużym ekranie jeszcze jako nastolatka. Epizodyczne role sprawiły, że wreszcie udało jej się dostać angaż, dzięki któremu krytycy docenili jej talent. Przełomowym momentem w karierze 34-latki była bowiem praca na planie filmu Stevena Spielberga "Most szpiegów". Córka lidera U2 zagrała wówczas u boku legendarnego Toma Hanksa. Swoją pozycję w świecie kina aktorka umocniła jakiś czas temu występując w serialu "Para idealna", gdzie pojawiła się u boku Nicole Kidman.

Córki Bono z U2 zapozowały razem na ściance! Podobne do znanego ojca?

18 listopada bieżącego roku w Londynie odbyła się gala rozdania nagród GQ Men of the Year 2025, w której uczestniczyły największe międzynarodowe gwiazdy. Była to już 30. odsłona prestiżowego wydarzenia. Na ściance zapozowały takie osobistości jak Cynthia Erivo, Pierce Brosnan, Pete Wentz z Fall Out Boy, Adam Lambert, Leigh-Anne Pinnock z Little Mix, a także obie córki Bono z U2!

