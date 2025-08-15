Album "Back in Black", wydany przez zespół AC/DC w lipcu 1980 r., do dziś uznaje się za jedno z najbardziej wpływowych dzieł w historii muzyki rockowej. Choć czas jego powstawania nie należał do najłatwiejszych - muzycy zmuszeni byli poradzić sobie ze stratą wokalisty, Bona Scotta, który zmarł tragicznie kilka miesięcy wcześniej - członkom zespołu udało się pogodzić chęć rozwijania dalszej kariery z oddaniem hołdu przyjacielowi.

Po śmierci Bona Scotta prace nad nowym albumem AC/DC musiały rozpocząć się od nowa

Bon Scott zginął tragicznie 19 lutego 1980 r. W noc przed śmiercią w pełni korzystał z życia gwiazdy rocka - rzucił się w wir imprez i oficjalnie uznaje się, że przyczyną jego odejścia było zatrucie alkoholowe. Jeszcze dzień wcześniej wokalista brał udział w pierwszych sesjach nagraniowych do nowego albumu AC/DC. Gdy muzycy dowiedzieli się o tragedii, nie tylko chcieli przerwać prace nad krążkiem, lecz także rozwiązać cały zespół. Ostatecznie zdecydowali się jednak kontynuować swoją karierę.

Prędko znaleźli następcę Scotta - nowym wokalistą i twórcą tekstów został Brian Johnson. Choć bracia Young rozpoczęli pracę nad albumem "Back in Black" razem z poprzednim wokalistą, postanowili uhonorować jego twórcze pomysły i pozostawić je nienaruszonymi. Postanowili więc pochylić się nad utworami na nowo, dając szansę wykazania się Johnsonowi. Dołączył do nich producent Robert John "Mutt" Lange, który nagrywał z AC/DC poprzedni album - "Highway to Hell".

Fani AC/DC węszą spisek. Ich zdaniem to zmarły wokalista napisał tekst kultowej piosenki

"Back in Black" powstawał więc w całości z udziałem nowego tekściarza i wokalisty, a mimo to wielu fanów wciąż wierzy, że autorem tytułowej piosenki z krążka jest Bon Scott. Plotki te nie biorą się znikąd - faktycznie, jeszcze przed śmiercią wokalisty, kilka numerów na album było niemalże gotowych. Zostały one jednak porzucone, a cała tracklista płyty, znana fanom do dziś, wymyślona została na nowo.

Brian Johnson zabrał głos w sprawie utworu "Back in Black". Kto jest jego autorem?

Spekulacje wreszcie postanowił rozwiać sam Brian Johnson. Powątpiewanie w jego autorstwo może być krzywdzące dla artysty, przez co zdecydował się zabrać głos w sprawie. Potwierdził, że to on jest autorem słów "Back in Black", a - co więcej - tekst napisał na wyraźną prośbę kolegów z zespołu, którzy pogrążeni byli w głębokiej żałobie po stracie Scotta. Chcieli nagrać kompozycję, która będzie jednocześnie wyrazem straty, jak i celebracją życia piosenkarza.

"To ja byłem na końcu pióra, pisząc każdego wieczoru i każdego ranka, mając podany tylko tytuł. Tak właśnie się stało. Taka jest prawda i naprawdę mam nadzieję, że to przesądzi wszystkie teorie" - napisał w swojej książce Brian Johnson.

