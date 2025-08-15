Tajemnicza historia utworu "Back in Black". Fani do dziś uważają, że zmarły wokalista AC/DC jest autorem piosenki!
"Back in Black" to kultowy album grupy AC/DC, który nagrany został jako pierwszy po śmierci Bona Scotta. Zespół pracował nad krążkiem już wcześniej, lecz po dołączeniu nowego wokalisty, Briana Johnsona, cały proces rozpoczął się od nowa. Wielu fanów do dziś wierzy natomiast w to, że tytułowy utwór z płyty został stworzony jeszcze przed nagłym odejściem piosenkarza. Ich zdaniem to Scott jest prawdziwym autorem poruszającej kompozycji! Jak na tego typu plotki reaguje Johnson?
Album "Back in Black", wydany przez zespół AC/DC w lipcu 1980 r., do dziś uznaje się za jedno z najbardziej wpływowych dzieł w historii muzyki rockowej. Choć czas jego powstawania nie należał do najłatwiejszych - muzycy zmuszeni byli poradzić sobie ze stratą wokalisty, Bona Scotta, który zmarł tragicznie kilka miesięcy wcześniej - członkom zespołu udało się pogodzić chęć rozwijania dalszej kariery z oddaniem hołdu przyjacielowi.
Po śmierci Bona Scotta prace nad nowym albumem AC/DC musiały rozpocząć się od nowa
Bon Scott zginął tragicznie 19 lutego 1980 r. W noc przed śmiercią w pełni korzystał z życia gwiazdy rocka - rzucił się w wir imprez i oficjalnie uznaje się, że przyczyną jego odejścia było zatrucie alkoholowe. Jeszcze dzień wcześniej wokalista brał udział w pierwszych sesjach nagraniowych do nowego albumu AC/DC. Gdy muzycy dowiedzieli się o tragedii, nie tylko chcieli przerwać prace nad krążkiem, lecz także rozwiązać cały zespół. Ostatecznie zdecydowali się jednak kontynuować swoją karierę.
Prędko znaleźli następcę Scotta - nowym wokalistą i twórcą tekstów został Brian Johnson. Choć bracia Young rozpoczęli pracę nad albumem "Back in Black" razem z poprzednim wokalistą, postanowili uhonorować jego twórcze pomysły i pozostawić je nienaruszonymi. Postanowili więc pochylić się nad utworami na nowo, dając szansę wykazania się Johnsonowi. Dołączył do nich producent Robert John "Mutt" Lange, który nagrywał z AC/DC poprzedni album - "Highway to Hell".
Fani AC/DC węszą spisek. Ich zdaniem to zmarły wokalista napisał tekst kultowej piosenki
"Back in Black" powstawał więc w całości z udziałem nowego tekściarza i wokalisty, a mimo to wielu fanów wciąż wierzy, że autorem tytułowej piosenki z krążka jest Bon Scott. Plotki te nie biorą się znikąd - faktycznie, jeszcze przed śmiercią wokalisty, kilka numerów na album było niemalże gotowych. Zostały one jednak porzucone, a cała tracklista płyty, znana fanom do dziś, wymyślona została na nowo.
Brian Johnson zabrał głos w sprawie utworu "Back in Black". Kto jest jego autorem?
Spekulacje wreszcie postanowił rozwiać sam Brian Johnson. Powątpiewanie w jego autorstwo może być krzywdzące dla artysty, przez co zdecydował się zabrać głos w sprawie. Potwierdził, że to on jest autorem słów "Back in Black", a - co więcej - tekst napisał na wyraźną prośbę kolegów z zespołu, którzy pogrążeni byli w głębokiej żałobie po stracie Scotta. Chcieli nagrać kompozycję, która będzie jednocześnie wyrazem straty, jak i celebracją życia piosenkarza.
"To ja byłem na końcu pióra, pisząc każdego wieczoru i każdego ranka, mając podany tylko tytuł. Tak właśnie się stało. Taka jest prawda i naprawdę mam nadzieję, że to przesądzi wszystkie teorie" - napisał w swojej książce Brian Johnson.