76-letni rockman zaśpiewał w sumie sześć utworów: cztery z repertuaru Aerosmith ( "Dream On", "Sweet Emotion", "Walk This Way" i "Toys In The Attic" ) oraz covery "More Than Words" Extreme i "Heartbreaker" Led Zeppelin . Na scenie towarzyszyli mu goście specjalni, m.in. Mick Fleetwood, Tom Hamilton, Jessie J czy Chris Robinson .

"Jeśli nie jesteś piosenkarzem, nie zrozumiałbyś, przez co on przechodzi. Ma 77 lat i jest perfekcjonistą. Jeśli nie śpiewa poprawnie, to go to denerwuje. On nie nagra playbacku, jak czyni to 80 proc. artystów, którzy biorą od fanów pieniądze. Taki po prostu jest. Powtarza: 'Jestem artystą. Jestem piosenkarzem. To mój zespół. Robię to od 50 lat. I jeśli nie mogę zrobić tego idealnie, to nie mogę tego zrobić wcale'. I to szanuję" – dodał Matt Sorum.