W naszym kraju nad Wisłą nie brakuje uzdolnionych muzyków rockowych oraz metalowych, którzy podbijają serca miłośników ciężkich brzmień od lat. W historii naszej rodzimej branży zapisały się m.in. zespoły KAT, Turbo, Dżem, Kult, Vader, Coma, Hey, Behemoth czy Nocny Kochanek. Okazuje się jednak, że bardzo wielu artystów z polskimi korzeniami rozwija prężnie swoją karierę za granicą. Przedstawiamy gwiazdy międzynarodowej estrady, w których żyłach płynie polska krew. Nie wszyscy wiedzą, że ich przodkowie pochodzili właśnie z naszego kraju.

Steven Tyler

Steven Tyler to wokalista, multiinstrumentalista, a przede wszystkim frontman legendarnej grupy Aerosmith. W 2006 r. wokalista został mianowany trzecim najlepszym wokalistą wszech czasów według Hit Parader. Jego zespół odniósł jeden z największych sukcesów spośród wszystkich rockowych kapel na świecie. Szacuje się bowiem, że Aerosmith sprzedali ponad 150 milionów albumów na całym świecie.

W jaki sposób Steven Tyler związany jest z naszym krajem? Matka artysty miała polskie i brytyjskie korzenie. Jej ojciec pochodził z Polski, lecz w pewnym momencie swojego życia zmienił nazwisko z Czarnyszewicz na Blancha.

Marilyn Manson

To jeden z największych skandalistów we współczesnej muzyce. Marilyn Manson znany jest ze swoich kontrowersyjnych tekstów i prowokacyjnego zachowania. Wywoływał aferę za aferą, zwłaszcza w latach 90. Choć jako dziecko kształcił się w szkole katolickiej, artystyczny wizerunek muzyka znacząco odbiega od tego, jak go wychowywano.

Ojciec Marilyna Mansona miał polsko-niemieckie korzenie. Wspomniał o tym m.in. autor biografii muzyka, zatytułowanej "Trudna droga do piekła".

Marilyn Manson ma polskie korzenie Frazer Harrison/Getty Images Getty Images

Riechie Sambora

Riechie Sambora to ceniony gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent i tekściarz. Szerszej publiczności znany jest przede wszystkim jako muzyk legendarnego zespołu Bon Jovi. Zagrał razem z grupą kilkanaście międzynarodowych tras koncertowych. W 2004 r. został ujęty w rankingu 100 najlepszych gitarzystów heavymetalowych na świecie wg Guitar World, zajmując 58. miejsce.

Choć gitarzysta urodził się w New Jersey, jego matka była Włoszką, a ojciec Polakiem. Jeszcze jako dziecko wiele chwil spędził w domu dziadków od strony taty.

Axl Rose

Wokalista zasłynął dzięki legendarnej grupie Guns N' Roses, której został frontmanem. Zdobył światową sławę w latach 80., a charakterystyczny wokal i sceniczna charyzma uczyniły z Axla prawdziwą ikonę rocka. Pomimo kontrowersyjnej osobowości i burzliwej kariery nadal aktywnie koncertuje.

Babcia wokalisty o charakterystycznym głosie pochodzi z Polski. Sam Axl rzadko wypowiada się na temat swoich przodków. W latach 90. powstała nawet plotka, według której artysta miał zarzekać się, że "dla Polaków i Żydów nigdy nie zagra". Okazało się, że słowa te tak naprawdę nie padły, a Axl kilkukrotnie pojawił się na scenie w naszym kraju.

Hillel Slovak

Nieżyjący już muzyk był jednym z założycieli Red Hot Chili Peppers. Charakterystyczny styl muzyczny gitarzysty, łączący funk i rock, miał ogromny wpływ na brzmienie zespołu we wczesnych latach jego kariery. Slovak zmarł tragicznie, przez swoje uzależnienie, mając zaledwie 26 lat.

Hillel Slovak urodził się w Izraelu, w rodzinie żydowskiej. Jego ojciec pochodził z Jugosławii, a matka była polskiego pochodzenia. Mając 5 lat artysta wyemigrował wraz z najbliższymi do Kalifornii

Peter Steele

Peter Steele zasłynął na światowej scenie metalowej jako wokalista, basista i główny autor tekstów zespołu Type O Negative. Wyróżniał się na rynku muzycznym swoim głębokim głosem i mrocznymi tekstami piosenek. Przed Type O Negative występował w hardcore'owym zespole Carnivore. W 2010 r. artysta zmarł, choć pamięć po nim kultywują kolejne pokolenia muzyków metalowych.

Tak naprawdę nazywał się Petrus T. Ratajczyk. Słuchacze błędnie zakładali, że miał rosyjskie korzenie, jednak sam muzyk dementował plotki, przyznając, że w jego żyłach płynie polska krew. Miał przodków z naszego kraju od strony ojca. "Chciałbym sprostować, bo moje korzenie są bardziej polskie niż rosyjskie. Owszem, mam przodków pochodzących z Rosji, ale to dalsze pokrewieństwo. Moja mama miała pochodzenie szkocko-irlandzko-islandzkie, a ojciec polskie. Z Rosji pochodzili dalsi krewni taty" - podkreślał wokalista.

Peter Steele z zespołu Type O Negative ma polskie korzenie Jason Kempin/FilmMagic Getty Images

Chris Urbanowicz

Muzyk znany z zespołu Editors, z którym zakończył współpracę w 2012 r. Powodem jego odejścia z grupy były różne wizje artystyczne. Wcześniej jego charakterystyczne riffy gitarowe miały ogromny wpływ na kształtowanie się stylu formacji we wczesnych latach jej kariery.

Urodził się w Wielkiej Brytanii, jednak zarówno jego matka, ojciec, jak i wszyscy dziadkowie pochodzili z Polski.

Janick Gers

To jeden z gitarzystów angielskiego zespołu heavymetalowego Iron Maiden, do którego dołączył w 1990 r. Grupa uznawana jest za jedną z najlepszych i najbardziej wpływowych w historii rocka. Wcześniej muzyk grał m.in. z Ianem Gillanem oraz zespołem Gogmagog, a także współpracował z Brucem Dickinsonem przy jego solowym albumie "Tattooed Millionaire".

Ojciec Janicka Gersa, Bolesław, służył w polskiej marynarce, a po kampanii wrześniowej trafił do Wielkiej Brytanii. Wokalista nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach - często przyjeżdża do Polski w odwiedziny do swoich bliskich. Spędza wówczas miłe chwile w rodzinnym gronie miejscowości Sośno.

Michael Anthony

Michael Anthony zasłynął dzięki swojej działalności w zespole Van Halen, gdzie grał na basie oraz charakterystycznym instrumencie przypominającym butelkę. Występował z grupą w latach 1974-2006. Po odejściu z Van Halen dołączył do zespołu Chickenfoot, a później do The Circle, kontynuując swoją muzyczną karierę.

Basista tak naprawdę nazywa się Michael Anthony Sobolewski i jest synem polskich emigrantów, którzy wyjechali do USA.

Michael Anthony (który ma polskie korzenie) i Eddie Van Halen z zespołu Van Halen Paul Natkin/Getty Images Getty Images

Jack White

Jack White, a właściwie John Anthony Gillis, jest amerykańskim muzykiem, multiinstrumentalistą i autorem tekstów. Jego surowe, garażowe brzmienie oraz charakterystyczny, bluesowy styl gry na gitarze uczyniły muzyka jednym z najważniejszych współczesnych artystów rockowych. Międzynarodową popularność przyniosły mu występy z zespołem The White Stripes, którego był liderem. Po rozpadzie formacji kontynuował karierę solową oraz współtworzył zespoły The Raconteurs i The Dead Weather.

Matka muzyka, Teresa, pochodzi spod Krakowa. Ojciec jest natomiast Szkotem. Dziadkowie artysty mieszkali w małej miejscowości Lubzina, położonej o dwie godziny drogi od Krakowa. Muzyk nie ukrywa tego, że ma polskie pochodzenie - często wspomina o tym w wywiadach i lubi grać koncerty w naszym kraju.

Tatiana Okupnik wspomina wstydliwą wpadkę na scenie TVP