"To, co społeczność Los Angeles przeżyła w wyniku tych pożarów, jest nie do pomyślenia. Muzyka ma uzdrawiającą moc i mamy nadzieję, że przyniesie chwilę radości i beztroski strażakom, którzy udzielali pierwszej pomocy, oraz osobom najbardziej dotkniętym pożarami" - podkreślił Steven Tyler.

76-letni rockman zaśpiewał w sumie sześć utworów: cztery z repertuaru Aerosmith ("Dream On", "Sweet Emotion", "Walk This Way" i "Toys In The Attic") oraz covery "More Than Words" Extreme i "Heartbreaker" Led Zeppelin. Na scenie w różnych układach personalnych towarzyszyli mu Nuno Bettencourt (gitarzysta Extreme), Mick Fleetwood (perkusista Fleetwood Mac), Tom Hamilton (basista Aerosmith), Chris Robinson (wokalista The Black Crowes), Jessie J i Lainey Wilson.