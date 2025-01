Zespół Aerosmithto niekwestionowana legenda muzyki rockowej, łącząca w swojej charakterystycznej twórczości elementy hard rocka i bluesa. Na przestrzeni ponad 50-letniej kariery wylansowali dziesiątki przebojów, a do najbardziej znanych należą m.in. "Crazy"czy "I Don't Want To Miss A Thing". Są jedną z formacji z największą liczbą sprzedanych albumów w historii na koncie. W sierpniu 2024 r. zmuszeni byli zakończyć swoją działalność koncertową ze względu na poważny uraz strun głosowych lidera Stevena Tylera.

Steven Tyler z Aerosmith poddał się leczeniu. Czy jest szansa na powrót Aerosmith na scenę?

Problemy z głosem wokalisty zespołu sprawiły, że Aerosmith zrezygnował z dalszej działalności scenicznej. Okazuje się jednak, że muzycy z grupy nie wykluczają powrotu na trasę koncertową za jakiś czas. Niedawno Tom Hamilton, grający w formacji na basie, udzielił wywiadu dla bostońskiego radia WBUR. Na antenie poinformował o tym, jak przebiega leczenie jego kolegi z zespołu, Stevena Tylera. Jednocześnie rozbudził w fanach Aerosmith ogromną nadzieję na to, że niedługo znów o rockowej kapeli zrobi się głośno.

"Proces leczenia Stevena idzie naprawdę dobrze, ale toczy się w swoim własnym tempie. Może Aerosmith zagra jeszcze w przyszłości, ale to wielka niewiadoma. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym zrobić, to pchać Stevena w tym kierunku. Jeśli zrobimy coś jeszcze w przyszłości, będzie to musiała być jego inicjatywa" - stwierdził basista zespołu.

Aerosmith zrezygnowali z dalszej działalności scenicznej w 2023 r. Wszystko przez chorobę strun głosowych lidera

Poważna choroba krtani Stevena Tylera była powodem przełożenia trasy koncertowej Aerosmith w 2023 r. Wówczas amerykańscy rockmani liczyli na szybki powrót wokalisty do zdrowia. Niedługo później okazało się jednak, że ich lider nie był w stanie wrócić do śpiewania. Minął rok, a zespół zdecydował się odwołać wszystkie swoje występy i zakończyć działalność koncertową. Tyler oficjalnie przekazał, że dolegliwości związane ze strunami głosowymi zmusiły go do odejścia na muzyczną emeryturę.

"Naszym zamiarem w czasie koncertów za każdym razem było rozwalenie systemu. Jak dobrze wiecie, głos Stevena Tylera jest niepodrabialnym instrumentem muzycznym. W ostatnich miesiącach włożył ogrom pracy, by jego głos wrócił do stanu przed chorobą. Widzieliśmy, jak walczył, mając najlepszych specjalistów u boku. Niestety, stało się jasne, że całkowite wyzdrowienie nie było możliwe. W związku z tym podjęliśmy trudną decyzję o zakończeniu występów na żywo" - informowali wówczas swoich słuchaczy muzycy z Aerosmith.

Tom Hamilton nie może narzekać na brak obowiązków zawodowych - obecnie działa w założonym przez siebie zespole Close Enemies. W ubiegłym tygodniu rozpoczął nawet trasę koncertową, która potrwa do 29 stycznia 2025 r. Z pewnością czeka jednak na powrót Tylera do zdrowia i reaktywację Aerosmith, podobnie jak wszyscy fani amerykańskiej legendy.

