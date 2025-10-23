W lipcu od Foo Fighters dostaliśmy singel "Today's Song", który był pierwszym numerem grupy po rozstaniu z perkusistą Joshem Freese'em. Ten muzyk z kolei pojawił się u boku Dave'a Grohla w 2023 r. za tragicznie zmarłego Taylora Hawkinsa.

Freese nie wziął jednak udziału w nagraniach ostatniej płyty "But Here We Are" z czerwca 2023 r. Partie perkusji zagrał lider, wokalista i gitarzysta Dave Grohl, były bębniarz Nirvany.

Foo Fighters i Queens of the Stone Age razem

Następcą Freese'a został 37-letni Ilan Rubin. Muzyk występował z m.in. Guns N' Roses (1997-1999), Devo (od 1996 r.), A Perfect Circle (1999-2004, 2010-2011, od 2024) i Lostprophets (2006-2008). W studiu i na scenie towarzyszył także takim gwiazdom, jak m.in. Nine Inch Nails, Sting, The Offspring czy Weezer. Pojawił się na ponad 400 płytach.

Grupa właśnie ogłosiła szczegóły przyszłorocznej trasy "TAKE COVER TOUR 2026", która obejmie USA i Kanadę. Razem z Foo Fighters zagrają zaprzyjaźnieni Queens of the Stone Aga (znajomość Grohla z liderem QOTSA Joshem Homme datuje się od 1992 r.), a także Mannequin Pussy i Gouge Away.

"Od naszego powrotu na scenę w San Luis Obispo pięć tygodni temu, przypomnieliśmy sobie, dlaczego kochamy i jesteśmy na zawsze oddani Foo Fighters. Od ponownego zjednoczenia się jako zespół i wpatrywania się w listę 30 lat piosenek do odświeżenia, przez tworzenie nowych wersji z niewiarygodnym błogosławieństwem jedynego i niepowtarzalnego Ilana Rubina za perkusją, po ponowne nawiązanie kontaktu z naszymi niesamowitymi fanami i zasypanie ich wszystkim, co mamy (niezależnie od wielkości sali), bo bez nich nie byłoby nas tutaj - mamy najsolidniejszy trzon. A słońce w końcu wschodzi nad horyzontem. Czy istnieje lepszy sposób na dzielenie się tym widokiem niż z bliskimi przyjaciółmi?" - napisał Dave Grohl, który poza ogłoszeniem szczegółów trasy wypuścił też premierowy utwór "Asking For a Friend?".

Przypomnijmy, że w 2025 r. mija 30 lat od założenia Foo Fighters i zgodnie z zapowiedzią lidera wkrótce możemy spodziewać się kolejnych numerów grupy.

