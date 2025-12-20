Telewizja Polsat we współpracy z władzami miasta Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego po raz drugi zaprasza na sylwestrowy koncert do samego serca małej ojczyzny Mikołaja Kopernika. Koncerty odbędą się na Rynku Staromiejskim, gdzie stanie pokaźna scena, na której wystąpią topowe gwiazdy naszej rodzimej estrady. Wśród nich między innymi Zenek Martyniuk z Łobuzami - z wyjątkowym trio udało nam się porozmawiać podczas kręcenia spotu sylwestrowego. Jak gwiazdorzy planują zapłacić za nazbierane mandaciki? I na co stawiają w 2026 roku? Sprawdźcie sami!

Zenek Martyniuk i Łobuzy na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu. "Plan na publiczność mamy bardzo prosty"

Zenka Martyniuka i Łobuzów zapytaliśmy o receptę na to, jak najlepiej rozpocząć nowy rok. "Normalnie powiedziałbym, że na pewno nie od mandatu, ale w tym przypadku, co nie Zeniu, chyba od mandaciku trzeba zacząć nowy rok" - poradziło wyjątkowe trio.

"Nowy rok zaczniemy przede wszystkim z imprezą, organizowaną przez Polsat w Toruniu - z Sylwestrową Mocą Przebojów. Czas pokaże, jaki 2026 rok się okaże, ale na pewno będzie czasem koncertowym. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie żniwo w postaci przyszłego" - dodali muzycy.

"Zbieracie te mandaty jak szaleni, ale jak się potem z nich wypłacić?" - zapytaliśmy, na co dostaliśmy szybką odpowiedź. "Teraz podobno walutą miłości, ale teraz więzienie grozi za przekroczenie prędkości - mamy nadzieję, że nie grozi za przekroczenie piękności" - odpowiedziały gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów.

"Plan na publiczność mamy bardzo prosty - zatrudniliśmy Zenona, który ma jeden ważny artefakt" - wyznały Łobuzy, pokazując czytelnikom Interii Muzyki element, bez którego impreza w Toruniu nigdy by się nie odbyła. Co to takiego? Koniecznie sprawdźcie naszą rozmowę wideo!

Zenek Martyniuk z Łobuzami na sylwestrze w Polsacie. "Mamy nadzieję, że nie będzie groziło więzienie za przekroczenie piękności" INTERIA.PL