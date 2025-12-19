Czego słuchał Barack Obama w 2025 roku? Były prezydent ujawnił playlistę

"Wraz z końcem 2025 roku kontynuuję tradycję, którą zapoczątkowałem w Białym Domu: dzielę się moimi corocznymi listami ulubionych książek, filmów i muzyki. Mam nadzieję, że znajdziecie coś nowego, co się wam spodoba. I przesyłajcie mi proszę swoje rekomendacje" - przekazał w instagramowym poście były prezydent Stanów Zjednoczonych.

Barack Obama wyjawił, że w tym roku miał słabość do utworów "Abracadabra" Lady Gagi oraz "Sexo, Violencia Y Llantas" hiszpańskiej gwiazdy Rosalíi. Wracał też do hitów od Chappell Roan ("The Giver"), Drake'a ("Nokia") oraz duetu Kendrick Lamar-SZA ("Luther"). Dodajmy, że Chappell Roan była jedną z headlinerek tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival. Z kolei Kendrick Lamar i SZA wystąpili w sierpniu na PGE Narodowym w Warszawie.

Barack Obama ujawnia ulubione piosenki 2025 roku

Na liście znalazła się również kompozycja jego przyjaciela, Bruce'a Springsteena - "Faithless", z którym niegdyś współprowadził podcast.

Jak zauważa magazyn "Rolling Stone", i w tym roku wśród rekomendacji Obamy znaleźli się artyści, o których polityk mógł dowiedzieć się od swoich córek, 27-letniej Malii i 24-letniej Sashy. Zainteresował się bowiem piosenką "Metal" nowozelandzkiego zespołu The Beths, który gra alternatywny rock, jak i wiralowym kawałkiem "Pending" duetu Lil Naay i Myke Towers, który zadebiutował zaledwie kilka dni przed publikacją zestawienia.

Na swojej playliście Obama umieścił dokładnie 30 utworów.

W 2024 r. laureat pokojowego Nobla słuchał m.in. utworów Kendricka Lamara, Billie Eilish, Hoziera, Leona Bridgesa, Jacka White'a i Karol G.

