Sound of the Ages Festival 2026 w 500-letnim zamku w Ćmielowie. Przyjadą rockowe gwiazdy
W dniach 22-23 sierpnia 2026 r. w 500-letnim Zamku Ćmielów (woj. świętokrzyskie) odbędzie się pierwsza edycja nowego festiwalu Sound of the Ages. Na scenie zaprezentują się polskie i światowe gwiazdy spod znaku klasycznego rocka i cięższych brzmień. Co już wiemy?
Stratocastle to nowe, wyjątkowe miejsce na muzycznej mapie Polski. Jak już informowaliśmy, na inaugurację (17 lipca 2026 r.) w Zamku Ćmielów zagra supergrupa Beat, która przypomina klasyki King Crimson z lat 80. (w składzie byli muzycy tej formacji - Adrian Belew i Tony Levin, wirtuoz gitary Steve Vai i Danny Carey, perkusista Tool).
Teraz poznaliśmy szczegóły kolejnej imprezy w murach 500-letniego zamku w woj. świętokrzyskim. W 2022 r. zabytkowe ruiny wykupiły osoby prywatne.
Sound of the Ages Festival 2026 w murach 500-letniego zamku
W dniach 22-23 sierpnia 2026 odbędzie się Sound of the Ages Festival. Organizatorzy właśnie ujawnili pierwsze zagraniczne gwiazdy.
Zobacz również:
Na scenie wystąpią m.in.: Glenn Hughes (legendarny głos znany z m.in. Deep Purple, współpracy z gitarzystą Tonym Iommim z Black Sabbath, supergrupy Black Country Communion i sięgającej końca lat 70. kariery solowej), Michael Schenker (były gitarzysta UFO i Scorpions zaprezentuje program "My Years with UFO"), Nazareth (szkocka legenda hard rocka pamiętana z ballady "Love Hurts"), Ronnie Romero & Gus G. (duet tworzą wokalista znany z m.in. Rainbow i Elegant Weapons oraz gitarzysta z m.in. Firewind i zespołu Ozzy'ego Osbourne'a) oraz Masterplan (niemiecka powermetalowa grupa dowodzona przez Rolanda Grapowa, byłego gitarzystę Helloween).
Dodatkowo skład festiwalu uzupełnią polskie zespoły.
"To festiwal, gdzie pasja łączy pokolenia, a najlepszy rock wybrzmi w najlepszych warunkach - komfortowa strefa stojąca, wygodne trybuny i niezwykły klimat Stratocastle - domu największego w Europie Muzeum Gitar" - czytamy w komunikacie.
Sound Of The Ages Festival - ceny biletów:
1 dzień - stojące: 299 zł / siedzące: 369 zł
2 dni - stojące: 399 zł / siedzące: 499 zł
VIP Hospitality (osobne wejście VIP, bar & catering VIP, strefa VIP, ekskluzywny tour po muzeum + limitowany pakiet gadżetów: t-shirt, pamiątkowy bilet, plakat z autografem gwiazdy, torba Stratocastle) - 1 dzień: 899 zł / 2 dni: 1499 zł.
Pakiet VIP Hospitality nie jest biletem wstępu - wymaga posiadania biletu festiwalowego.