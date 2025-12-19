Stratocastle to nowe, wyjątkowe miejsce na muzycznej mapie Polski. Jak już informowaliśmy, na inaugurację (17 lipca 2026 r.) w Zamku Ćmielów zagra supergrupa Beat, która przypomina klasyki King Crimson z lat 80. (w składzie byli muzycy tej formacji - Adrian Belew i Tony Levin, wirtuoz gitary Steve Vai i Danny Carey, perkusista Tool).

Teraz poznaliśmy szczegóły kolejnej imprezy w murach 500-letniego zamku w woj. świętokrzyskim. W 2022 r. zabytkowe ruiny wykupiły osoby prywatne.

Sound of the Ages Festival 2026 w murach 500-letniego zamku

W dniach 22-23 sierpnia 2026 odbędzie się Sound of the Ages Festival. Organizatorzy właśnie ujawnili pierwsze zagraniczne gwiazdy.

Na scenie wystąpią m.in.: Glenn Hughes (legendarny głos znany z m.in. Deep Purple, współpracy z gitarzystą Tonym Iommim z Black Sabbath, supergrupy Black Country Communion i sięgającej końca lat 70. kariery solowej), Michael Schenker (były gitarzysta UFO i Scorpions zaprezentuje program "My Years with UFO"), Nazareth (szkocka legenda hard rocka pamiętana z ballady "Love Hurts"), Ronnie Romero & Gus G. (duet tworzą wokalista znany z m.in. Rainbow i Elegant Weapons oraz gitarzysta z m.in. Firewind i zespołu Ozzy'ego Osbourne'a) oraz Masterplan (niemiecka powermetalowa grupa dowodzona przez Rolanda Grapowa, byłego gitarzystę Helloween).

Dodatkowo skład festiwalu uzupełnią polskie zespoły.

"To festiwal, gdzie pasja łączy pokolenia, a najlepszy rock wybrzmi w najlepszych warunkach - komfortowa strefa stojąca, wygodne trybuny i niezwykły klimat Stratocastle - domu największego w Europie Muzeum Gitar" - czytamy w komunikacie.

Sound Of The Ages Festival - ceny biletów:

1 dzień - stojące: 299 zł / siedzące: 369 zł

2 dni - stojące: 399 zł / siedzące: 499 zł

VIP Hospitality (osobne wejście VIP, bar & catering VIP, strefa VIP, ekskluzywny tour po muzeum + limitowany pakiet gadżetów: t-shirt, pamiątkowy bilet, plakat z autografem gwiazdy, torba Stratocastle) - 1 dzień: 899 zł / 2 dni: 1499 zł.

Pakiet VIP Hospitality nie jest biletem wstępu - wymaga posiadania biletu festiwalowego.

