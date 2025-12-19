Wyjaśnijmy od razu, że Excavated Graves to nowe muzyczne przedsięwzięcie powstałe z inicjatywy Piotra Sabarańskiego, gitarzysty nieodżałowanego chełmskiego Parricide, oraz basisty Michała "Stokera" Stopy, niegdysiejszego członka m.in. F.A.M. i Dissenter. Od kilku lat obaj muzycy rodem z Chełma udzielają się także w Goreossion z pogranicza grindcore'u i goregrindu.

Zespół ma już za sobą nagrania debiutanckiego minialbumu, który ujrzy światło dzienne na początku przyszłego roku.

Excavated Graves przed premierą "Life Isn't For Everyone". Co już wiemy?

"Twórczość Excavated Graves, nowej siły na polskiej scenie deathmetalowej, można sklasyfikować jako death metal mający swe źródła w europejskiej scenie lat 80. i 90., lecz zamiast charakterystycznej dla tamtego okresu melodyjności, mamy tu przede wszystkim czysty ciężar, niepohamowaną dzikość oraz osobliwe poczucie melodii spotęgowane chaosem i miażdżącymi zwolnieniami" - czytamy o brzmieniowych walorach stylu grania Excavated Graves, który polecany jest fanom m.in. Grave, Gorefest, Cadaver, Carbonized i Thanatos.

Nagrania "Life Isn't For Everyone" odbyły się w Creme de la Creme Studio (wokale pod okiem Jacka Langowskiego), Indigo Wave Atelier (partie solowe, na którymi czuwał Stoker), Sound Division Studio (ścieżki perkusji pod nadzorem Arkadiusza "Malty" Malczewskiego) oraz w domowym studiu (partie gitar, za którego odpowiadał peS). Miks i mastering wykonano w Indigo Wave Atelier i Majart Studio, czym zajęli się Stoker, peS i Marek Majewski. Za pomysł na okładkę, projekt i oprawę graficzną odpowiadają Adrian Słojewski oraz Petr & Underground Factory. Autorem logotypu Excavated Graves jest Kwiecio.

"Soil", "Life Isn't For Everyone", "Waste Of War", "Deepfrozen" i "Taboo" - to utwory, które usłyszymy na debiucie Excavated Graves.

Minialbum "Life Isn't For Everyone" pilotuje właśnie wypuszczony utwór "Waste Of War", ukazujący w tekście okrucieństwo pola bitwy.

Z kompozycją "Waste Of War" Excavated Graves możecie się zapoznać poniżej:

Debiutancki materiał Excavated Graves ujrzy światło w dzienne w wersji CD już 2 stycznia 2026 roku nakładem zasłużonej Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej.

Excavated Graves - kim są?

Deathmetalowy Excavated Graves to najnowsze muzyczne wcielenie wspomnianego Piotra Sabarańskiego, byłego gitarzysty uznanej lubelskiej formacji Parricide, która - po równo ćwierćwieczu w służbie death metalu i grindcore'u - zakończyła działalność w 2015 roku. Drugim filarem składu Excavated Graves jest wspomniany basista Michał "Stoker" Stop (eks-F.A.M. i Dissenter).

W nagraniach debiutanckiego minialbumu Excavated Graves wzięli także udział czterej inni wyróżniający się reprezentanci polskiej sceny metalowej zebrani wokół Knave Inc. - kolektywu powołanego do życia przez niestrudzonego Piotra Sabarańskiego. Są nimi wokalista Bartłomiej "Bruno" Waruszewski, były wieloletni frontman tczewskiej grupy Azarath (dziś przy mikrofonie również w Prototypie spod znaku heavy metalu i hard rocka); gitarzysta prowadzący Michał Kaszczyszyn (eks-Neaghi); znany z Damnable i Squash Bowels perkusista Mariusz "Mel" Miernik; oraz odpowiedzialny za teksty i linie wokalne Adrian Słojewski (Pyorrhoea, Nuclear Vomit, Centurion).

