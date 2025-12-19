Przypomnijmy, że Steve Morse z Deep Purple rozstał się ostatecznie w lipcu 2022 r. po 28 latach gry w tym zespole. Wcześniej przez kilka miesięcy czasowo zastępował go pochodzący z Irlandii Północnej Simon McBride.

Steve Morse pożegnał się z legendą hard rocka, by móc opiekować się swoją chorą na raka żoną Janine Morse. Kobieta zmarła w lutym 2024 r.

Steve Morse o rozstaniu z Deep Purple

W najnowszym wywiadzie dla "Guitar Interactive" Steve Morse ujawnił, że niektórzy jego koledzy z zespołu wcale nie byli rozczarowani rozstaniem po latach, a wręcz przeciwnie.

"Myślę, że w zespole jest kilku facetów, którzy naprawdę ucieszyli się z mojego odejścia. Chcieli wrócić do korzeni, być po prostu rockowym zespołem i nie zawracać sobie głowy tymi moimi 'wymyślnymi bzdurami'. A ja jako twórca nie potrafię grać inaczej. Zespół jest teraz szczęśliwszy, ja też, dlatego pomysł mojego powrotu [na ewentualny jednorazowy koncert] byłby dla nich krokiem wstecz" - powiedział gitarzysta, a jego słowa odbiły się szerokim echem wśród fanów.

Steve Morse z Deep Purple nagrał dziewięć płyt studyjnych, zaczynając od "Purpendicular" (1996) i kończąc na "Turning to Crime" z listopada 2021 r. Wcześniej występował w grupach Kansas i Dixie Dregs. Po rozstaniu z Deep Purple zajął się swoją karierą pod szyldem Steve Morse Band - w połowie listopada 2025 r. wypuścił płytę "Triangulation". W nagraniach towarzyszyli mu także Dave LaRue (basista supergrupy Flying Colors, której członkiem jest też Steve Morse) i perkusista Van Romaine oraz gościnnie John Petrucci (gitarzysta Dream Theater) i Kevin Morse, syn Steve'a.

Z kolei Deep Purple z Simonem McBrid'em w składzie powróci do Polski - 8 października 2026 r. legenda hard rocka zagra w Atlas Arenie w Łodzi. Imponujący dorobek zespołu zamyka na razie wydana w lipcu 2024 r. płyta "=1", czyli studyjny debiut nowego gitarzysty.

