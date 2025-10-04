Seweryn Krajewski w amerykańskim raju. Jak dziś żyje legenda Czerwonych Gitar?
Choć od lat unika świateł reflektorów, jego muzyka wciąż brzmi w polskich domach. Seweryn Krajewski - kompozytor, wokalista i współzałożyciel Czerwonych Gitar - od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Tam, z dala od zgiełku show-biznesu, prowadzi życie pełne spokoju i luksusu. Ostatnio po raz pierwszy od dawna sam uchylił rąbka tajemnicy.
W teledysku do najnowszej piosenki "Zapomnij", opublikowanym na YouTube, artysta pozwolił fanom zajrzeć do swojego świata za oceanem. Na nagraniu widać, jak relaksuje się przy basenie z gitarą w dłoni. W tle rozciąga się zapierający dech w piersiach krajobraz - błękit oceanu, słońce Kalifornii i przestrzeń, której Krajewski od lat szukał.
Dom artysty robi wrażenie nie tylko rozmiarem, ale i otoczeniem. To nowoczesna, przestronna willa położona w jednej z nadmorskich dzielnic, gdzie cisza i prywatność są warte fortunę. Muzyk, który przez dekady dawał koncerty na największych scenach w kraju, dziś ceni przede wszystkim spokój.
Mercedes za milion i życie bez pośpiechu
W klipie Krajewski odjeżdża swoim sportowym mercedesem AMG SL z kalifornijskimi tablicami rejestracyjnymi i spersonalizowaną rejestracją "SKRA" - skrótem od jego imienia i nazwiska. Cena takiego samochodu zaczyna się od miliona złotych. Jak komentują fani, to symbol statusu, na jaki zapracował sobie przez ponad pięć dekad muzycznej kariery.
Choć artysta nigdy nie afiszuje się majątkiem, widać, że ceni sobie komfort i niezależność. W jednym z archiwalnych wywiadów przyznał:
"Nigdy nie marzyłem o bogactwie. Marzyłem o tym, żeby mieć święty spokój" - mówił w rozmowie z Tele Tygodniem.
Życie po rozstaniu i nowy rozdział
Po rozwodzie z Elżbietą, z którą spędził 43 lata, Krajewski całkowicie zrezygnował z publicznych wystąpień. Wyjazd do USA był dla niego nie tylko zmianą miejsca, ale i nowym początkiem. Od kilku lat łączony jest z Heleną Giersz - polską producentką z branży animacji, znaną m.in. z pracy nad projektami edukacyjnymi dla dzieci. Choć oboje nigdy nie potwierdzili, że mieszkają razem, w sieci nie brakuje zdjęć, które sugerują, że tworzą bliski duet.
W 2015 roku Giersz w rozmowie z Gazetą Wyborczą wspominała o wspólnych projektach z muzykiem:
"Seweryn to artysta o ogromnej wrażliwości. Każda jego nuta ma w sobie melancholię i nadzieję jednocześnie".
Legenda Seweryna Krajewskiego nie gaśnie
Dziś 78-letni Krajewski pozostaje jednym z najważniejszych twórców polskiej muzyki rozrywkowej. Wielu artystów młodego pokolenia, jak Krzysztof Zalewski czy Dawid Podsiadło, wymienia go jako inspirację.
Mimo że rzadko odwiedza Polskę, pozostaje w kontakcie z fanami za pośrednictwem swojej fundacji i oficjalnych kanałów w sieci. Niedawno pojawiły się tam nowe zdjęcia z USA - uśmiechnięty, pogodny, wciąż z gitarą w ręku. Jak napisał jeden z fanów pod filmem:
"On nie musi niczego udowadniać. Jest legendą, która po prostu żyje swoim rytmem".
Powrót Krajewskiego do muzyki
Czy nowa piosenka "Zapomnij" to zapowiedź większego powrotu Krajewskiego do twórczości? Na razie artysta milczy. Jednak fakt, że samodzielnie opublikował utwór w sieci, może sugerować, że chce znów przypomnieć o sobie, ale na własnych zasadach. Bo jak powiedział niegdyś w rozmowie z Polskim Radiem:
"Nie da się całkiem przestać tworzyć. Muzyka to nie praca - to sposób oddychania".