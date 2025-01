Koncertowe plany Scorpions pokrzyżowane zostały przez przedłużającą się rekonwalescencję Mikkeya Dee , pochodzącego ze Szwecji perkusisty legendarnej grupy. 61-letni muzyk pod koniec 2024 r. zachorował na sepsę. Rozwój choroby ma charakter gwałtowny i niesie ogromne ryzyko śmierci. Stan zdrowia bębniarza był więc na tyle poważny, że trafił do szpitala w rodzinnym Göteborgu.

"Po kilku operacjach jestem już z powrotem w domu i wszystko idzie w dobrym kierunku. Czeka mnie wciąż dalsze leczenie i rehabilitacja. Pracuję, by być w 100 procentach sprawny na perkusyjnym stołku na naszą rezydenturę, która zaczyna się w Las Vegas 27 lutego" - informował tuż po wyjściu ze szpitala muzyk Scorpions.

Teraz okazuje się jednak, że Mikkeyowi Dee nie udało się tak prędko powrócić do pełni sił. Zespół Scorpios przekazał do mediów oficjalny komunikat, w którym poinformował o przełożeniu swoich dalszych muzycznych planów. Jednocześnie koledzy z formacji życzyli zdrowia i wytrwałości perkusiście. "Zdrowie i dobre samopoczucie naszego brata jest najważniejsze. Życzymy Mikkeyowi szybkiego powrotu do zdrowia i nie możemy się doczekać spotkania z wami" - wyznali muzycy.