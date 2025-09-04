Radiohead ogłaszają pierwszą trasę od siedmiu lat. Zagrają w pięciu europejskich miastach
Radiohead powracają na scenę! Brytyjska formacja oficjalnie ujawniła szczegóły swojej pierwszej od 2018 roku trasy koncertowej. Jesienią 2025 grupa zagra 20 koncertów w pięciu miastach Europy. Choć wśród lokalizacji zabrakło Polski, fani z naszego kraju mogą liczyć na cztery występy w Berlinie.
Ostatni raz Radiohead wystąpili na żywo 1 sierpnia 2018 roku w Wells Fargo Center w Filadelfii, kończąc trasę promującą album "A Moon Shaped Pool". Od tamtej pory muzycy robili sobie przerwę od wspólnego grania. Teraz wracają z nowym tournée, które obejmie listopad i grudzień 2025 roku.
Perkusista Philip Selway tak komentował decyzję zespołu:
"W zeszłym roku spotkaliśmy się na próbach, ot tak, dla przyjemności. Po siedmiu latach przerwy cudownie było znów zagrać nasze piosenki i odnaleźć muzyczną tożsamość, która jest głęboko zakorzeniona w każdym z nas. To sprawiło, że zatęskniliśmy za koncertami, więc mamy nadzieję, że uda wam się dotrzeć na któryś z występów. Na razie ogłosiliśmy tylko te daty, ale kto wie, dokąd to wszystko nas zaprowadzi".
Daty i miejsca koncertów Radiohead
Trasa obejmie pięć miast - Madryt, Bolonię, Londyn, Kopenhagę i Berlin. Zespół zagra w każdym z nich cztery koncerty z rzędu:
Madryt (Movistar Arena) - 4, 5, 7, 8 listopada
Bolonia (Unipol Arena) - 14, 15, 17, 18 listopada
Londyn (The O2 Arena) - 21, 22, 24, 25 listopada
Kopenhaga (Royal Arena) - 1, 2, 4, 5 grudnia
Berlin (Uber Arena) - 8, 9, 11, 12 grudnia
Bilety na koncert tylko przez oficjalną stronę
Sprzedaż wejściówek odbędzie się wyłącznie poprzez rejestrację na stronie radiohead.com. Aby mieć możliwość zakupu, fani muszą zapisać się między piątkiem 5 września o 11:00 (czasu polskiego) a niedzielą 7 września o 23:00.
Organizatorzy wprowadzili zasady, które mają zwiększyć dostępność biletów:
- jeden użytkownik może kupić maksymalnie 4 bilety na jeden koncert,
- większa pula wejściówek trafi do osób mieszkających w pobliżu danego miasta,
- przewidziane są oddzielne pule dla fanów z Europy i spoza kontynentu.
Jak podkreśla zespół, celem jest "sprawiedliwy i geograficznie wygodny podział biletów, aby jak najwięcej osób miało szansę uczestniczyć w wydarzeniu".
Ceny biletów na koncerty Radiohead
Ceny wejściówek będą się różnić w zależności od lokalizacji i kategorii miejsc:
Madryt (Movistar Arena) - miejsca stojące: 97 € (~422 zł), siedzące: 55 € (~239 zł) - 135 € (~587 zł), miejsca VIP "Fast-Track Status": 253 € (~1101 zł)
Bolonia (Unipol Arena) - miejsca stojące: 100 € (~435 zł), siedzące: 70 € (~304 zł) - 135 € (~587 zł), miejsca VIP "Fast-Track Status": 255 € (~1109 zł)
Londyn (The O2 Arena) - miejsca stojące: 85 £ (~433 zł), siedzące: 75 £ (~382 zł) - 195 £ (~994 zł), miejsca VIP "Fast-Track Status": 295 £ (~1504 zł)
Kopenhaga (Royal Arena) - miejsca stojące: 775 DKK (~449 zł), siedzące: 450 DKK (~261 zł) - 1 010 DKK (~586 zł), miejsca VIP "Fast-Track Status": 2 115 DKK (~1227 zł)
Berlin (Uber Arena) - miejsca stojące: 110 € (~478 zł), siedzące: 56 € (~244 zł) - 143 € (~622 zł), miejsca VIP "Fast-Track Status": 258 € (~1122 zł)
Organizatorzy zaznaczają, że dodatkowe opłaty serwisowe mogą się różnić w zależności od obiektu.