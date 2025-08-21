Przypomnijmy, że skłóceni do tej pory bracia Noel i Liam Gallagherowie po raz ostatni razem na scenie wystąpili w 2009 r. Powrót pod szyldem "Oasis Live '25 World Tour" obwołano jednym z największych wydarzeń koncertowych tego roku.

W sumie zaplanowano 41 występów - po koncertach w Wielkiej Brytanii i Irlandii zespół przeniesie się do Ameryki Północnej i Środkowej. Pod koniec października i w listopadzie Brytyjczycy zagrają w Azji, Australii i Ameryce Południowej.

Noel Gallagher o trasie koncertowej Oasis. "Jestem oszołomiony"

W swoim pierwszym wywiadzie od momentu rozpoczęcia tej trasy, Noel Gallagher przyznał, że jest zachwycony tym, jak jego brat, Liam radzi sobie podczas koncertów.

Noel Gallagher został zaproszony do brytyjskiej stacji radiowej TalkSport, by mówić o swojej drugiej pasji - piłce nożnej. Jednak znalazł też chęć, by podzielić się swoimi przemyśleniami na temat trwającego tournée Oasis.

"Czuję się jakbym był na szczycie świata. Jestem oszołomiony. Trudno to ubrać w słowa, choć zwykle mi ich nie brakuje" - Noel skomentował reakcje fanów na powrót Oasis.

"Nie doceniłem tego, w co się pakuję. Po około pięciu minutach pomyślałem sobie: 'Dobra, czy mogę po prostu wrócić do garderoby i zacząć od nowa?'. Grałem już na stadionach, ale nie ukrywam, że po połowie drugiej piosenki nogi zrobiły mi się jak z waty" - powiedział artysta, wspominając pierwszy występ zespołu na trasie, który odbył się 4 lipca w walijskim Cardiff.

"Liam Gallagher rozwala system"

Gitarzysta i tekściarz Oasis nie szczędził pochwał pod adresem brata, mówiąc: "Liam rozwala system, jestem z niego dumny. Byłem frontmanem zespołu przez 16 lat i wiem, jakie to trudne. Ja nie potrafiłbym występować na stadionach tak jak on. To nie leży w mojej naturze". Dodał także, że "zapomniał, jaki zabawny jest Liam", i że powrót do grania z nim i gitarzystą Paulem "Boneheadem" Arthursem jest "wspaniały".

W ciągu najbliższych miesięcy muzycy Oasis wystąpią m.in. w USA, Meksyku, Australii, Argentynie, Brazylii i Korei Południowej. Ostatni koncert odbędzie się 23 listopada w Sao Paulo, ale fani liczą na to, że po tak znakomitym przyjęciu uda się namówić braci na przedłużenie trasy na 2026 r.

Koncertowy skład poza braćmi uzupełniają muzycy wcześniej występujący w Oasis: Andy Bell (bas), Gem Archer (gitara) i Paul "Bonehead" Arthurs (gitara) oraz amerykański perkusista Joey Waronker (m.in. Beck, R.E.M., Roger Waters, Atoms for Peace).

