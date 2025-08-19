Polski akcent podczas koncertu Oasis. "Let's all do the Poznań!"

Formacja braci Gallagherów wróciła na scenę po szesnastu latach rozłąki. Trasa "Live '25" rozpoczęła się 4 lipca w Cardiff i potrwa przez kolejne miesiące, obejmując m.in. Stany Zjednoczone, Meksyk, Australię, Argentynę, Brazylię i Koreę Południową. Powrót Oasis budzi ogromne emocje - bilety na koncerty wyprzedają się błyskawicznie, a atmosfera wśród fanów przypomina lata największej świetności grupy.

Liam zachęca do "Poznania"

Podczas inauguracyjnego koncertu w Cardiff Liam Gallagher w pewnym momencie zwrócił się do publiczności:

"Odwróćcie się, chwyćcie się za ramiona i zatańczcie 'Poznań' do tej melodii" - zawołał wokalista, rozpoczynając numer "Cigarettes & Alcohol".

Nietypowy taniec stał się stałym elementem występów i szybko zdobył uznanie fanów.

Od Lecha Poznań do Manchesteru City

Geneza tego zwyczaju sięga meczu Ligi Europy sprzed 15 lat. W październiku 2010 roku Lech Poznań zmierzył się na Etihad Stadium z Manchesterem City. Choć polska drużyna przegrała 1:3, to właśnie jej kibice zapisali się w pamięci angielskich fanów, prezentując unikalną formę dopingu - ustawieni tyłem do boiska, złapali się za ramiona i wykonywali zsynchronizowane podskoki.

"21 października 2010 roku City powitało Lecha Poznań w fazie grupowej. Ta noc jest ciepło wspominana głównie ze względu na radosne wydarzenia, które miały miejsce poza boiskiem. Atmosfera na trybunach aż kipiała energią. Ten żywiołowy entuzjazm pochodził od kibiców gości: 6 tys. oddanych miłośników Poznania, którzy dali swój popisowy pokaz wsparcia" - czytamy na stronie internetowej Manchesteru City.

"Let's all do the Poznań!"

Angielscy kibice błyskawicznie przejęli pomysł od Polaków, skandując na stadionach "Let's all do the Poznań!". Zwyczaj ten szybko zakorzenił się w kulturze kibicowskiej Manchesteru City, a dziś - za sprawą Oasis - przeżywa swoją muzyczną odsłonę.

Panchiko na OFF Festivalu: Poznajemy nową muzykę z pomocą naszych młodszych fanów Rafał Samborski INTERIA.PL