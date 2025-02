Peter Gabrieluchodzi za artystę bezkompromisowego, a jego muzyka, występy sceniczne czy teledyski nazywane są sztuką wizjonerską. Muzyk nie boi się ryzyka i pokazuje to na każdym kroku swojej wieloletniej kariery. Zwrócił na siebie uwagę jako frontman Genesis, aby prędko rozpocząć jednak solowy projekt. Odszedł z zespołu w 1975 r., kiedy grupa była u szczytu popularności. Chciał realizować swoje autorskie, odważne pomysły, co opłaciło się. Dziś uważany jest bowiem za jedną z największych gwiazd rocka, ma mnóstwo nagród na koncie (w tym prestiżowe Grammy), a nad scenografią jego koncertów pracowali najwybitniejsi twórcy teatralni na świecie.

Początki kariery Petera Gabriela. Nagrał z Genesis aż sześć albumów

Przygoda Petera Gabriela z muzyką rozpoczęła się jeszcze w jego dzieciństwie. Początkowo, pod naciskiem matki, uczył się gry na fortepianie. Szybko jednak porzucił klawisze i zaczął grać na perkusji. Był zamkniętym w sobie chłopcem, który nieustannie zagłębiał się w świat własnej wyobraźni. Gdy miał 13 lat trafił do szkoły z internatem, gdzie - jak sam twierdzi - nie panowała zbyt przyjazna atmosfera. Artysta po latach porównywał lata edukacji do koszmaru, jednak wyniósł ze szkoły jedną owocną rzecz - przyjaźń z przyszłym klawiszowcem Genesis, Tonym Banksem.

Pierwszą piosenką skomponowaną przez Petera Gabriela był utwór "Sammy The Slug". Artysta w czasach szkolnych zaczął pisać utwory i został wokalistą, aby zaimponować dziewczynom. Po epizodach w kilku zespołach, sam założył The Garden Wall, w skład którego oprócz Gabriela wchodzili Banks, gitarzysta Anthony Phillips i perkusista Chris Stewart. W tym okresie poznał także swoją przyszłą żonę - Jill Moore.

Tony Banks i Peter Gabriel byli odpowiedzialni za komponowanie utworów dla nowopowstałego zespołu. Ich pierwszą piosenką było "She is Beautiful" (później przemianowane na "The Serpent" i umieszczone na pierwszym albumie Genesis). Nie minęło zbyt wiele czasu, a do składu grupy dołączył Mike Rutherford. Formacja weszła wówczas do studia i nagrała swoje pierwsze demo. Rozpoczęli też współpracę z producentem Jonathanem Kingiem, który zasugerował im, aby zmienili nazwę na Genesis.

Peter Gabriel nagrał z Genesis sześć albumów. Miał ogromny wkład w twórczość zespołu - był głównym tekściarzem, a także pomysłodawcą używania kostiumów na scenie. Co prawda, muzycy zaczęli używać przebrań z dość prozaicznych powodów. Zespół często miał problemy ze sprzętem, przez co przerwy między utworami były męcząco długie. Ucharakteryzowany Peter miał po prostu zajmować uwagę publiczności. Z czasem jednak nieustannie rozbudowywane scenografie sceniczne, rekwizyty teatralne i przebrania zaczęły przeszkadzać muzykom i skomplikowały relacje w zespole.

Genesis na scenie w 1974 r. Michael Putland/Getty Images Getty Images

Dlaczego Peter Gabriel opuścił Genesis?

Pierwsze myśli o rozpoczęciu solowej kariery pojawiły się u Gabriela po wydaniu piątego albumu Genesis. Artysta zaczął myśleć o opuszczeniu grupy, ponieważ jego stosunki z pozostałymi muzykami stały się niezwykle napięte. Sytuacji nie ułatwiał fakt, iż wokalista spodziewał się ze swoją żoną dziecka i nie był w stanie w pełni poświęcać się wyzwaniom twórczym oraz zawodowym.

"W stosunkach wewnątrz grupy zawsze rozgrywają się starcia o własne ego jej członków. Kiedy ma się zły dzień, pojawiają się wątpliwości: 'Czy warto ciągnąć to dalej?' Ale zaraz potem nastrój się poprawia i myśli się: 'Ależ to jest wspaniałe'. Moja chęć odejścia narastała powoli" - wspominał wokalista w jednym z wywiadów.

O odejściu z zespołu Peter Gabriel ostatecznie zdecydował podczas trasy koncertowej "The Lamb Lies Down on Broadway". Banks wielokrotnie nakłaniał go do pozostania, jednak wokalista był nieugięty. W maju 1975 r. zagrał swój ostatni koncert z Genesis. Zaraz po zakończeniu tournee wyprowadził się na wieś, zbudował własne studio nagraniowe i tam zaczął komponować solowe utwory. W międzyczasie oddawał się także częstym medytacjom i jodze.

"Praca w grupie wymagała wówczas wielkiego poświęcenia i Peter jako pierwszy nie był w stanie temu podołać. Teraz doskonale to rozumiem, ale wtedy było inaczej, bo jeszcze nie miałem dzieci i nie zdawałem sobie sprawy z tego, co to oznacza. Peter dojrzał wcześniej od nas" - po latach tłumaczył Tony Banks.

Solowa kariera Petera Gabriela

Pierwsze solowe albumy Petera Gabriela nie posiadały tytułów. Nazywa się je: "I","II", "III" i "IV" lub w nawiązaniu do okładek: "Car", "Scratch", "Melt" i "Security". Komercyjny sukces odniosła dopiero piąta płyta Petera - "So", wydana w 1986 r. Stworzone do utworów z albumu teledyski uważane są za przełomowe dla branży muzycznej. Na tym krążku znalazły się wielkie przeboje, takie jak: "Red Rain", "Sledgehammer" czy "Don't Give Up" w duecie z Kate Bush.

W 1987 r. rozwiódł się z żoną, co zaowocowało nagraniem najbardziej osobistego albumu Gabriela - "Us". Związał się z aktorką Rosanną Arquette, później nawiązał romans z Sinead O'Connor. W 2002 roku ożenił się ponownie - jego wybranką była pianistka Meabh Flynn, z którą ma syna Isaaca.

W 2023 r. artysta wydał pierwszy od 21 lat album z premierowym materiałem. "i/o" to płyta złożona z 12 utworów, nagranych w dużej mierze w domowym studio wokalisty. Plan wydawniczy Gabriela, przy okazji tego krążka, kierowany był fazami Księżyca. Ukazało się aż osiem jego wersji: na dwupłytowym CD, z dodatkowym dyskiem Blu-ray, na dwóch płytach winylowych, a także w czteropłytowym, winylowym boxie z Blu-ray.

Peter Gabriel jako pierwszy zauważył potencjał teledysków muzycznych i go wykorzystał

Wokalista od początku swojej kariery czuł się na scenie znakomicie. Przykładał wielką wagę do klimatu swoich występów i scenografii. Wszystko to miało współgrać z tematyką i dramaturgią tworzonych przez niego albumów. Przy okazji "Downside Up" śpiewał "do góry nogami" - w specjalnej metalowej konstrukcji unosił się nad sceną i tak występował. Przy okazji innego projektu wychodził na scenę w sukience, a na twarzy miał maskę lisicy.

Peter Gabriel był pierwszym artystą, który zaczął korzystać z efektów komputerowych w muzyce. Niezwykle ważne były dla niego także materiały wizualne, towarzyszące wydawaniu piosenek. Gdy nagrywał album "Us", zwrócił się do znanych twórców wideo-artu, aby na osobnej płycie przygotowali interaktywne wizualizacje do każdej z kompozycji.

Peter Gabriel to także artysta, który wielokrotnie próbował swoich sił w branży filmowej. Skomponował muzykę do filmów, takich jak: "Ptasiek", "Ostatnie kuszenie Chrystusa" czy "Gangi Nowego Jorku". Za piosenkę "Down to Earth", umieszczoną w ścieżce dźwiękowej kultowego "WALL-E", otrzymał nagrodę Grammy oraz był nominowany do Oscara i Złotego Globu.

Tatiana Okupnik wspomina wstydliwą wpadkę na scenie TVP