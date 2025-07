Ozzy Osbourne i Budka Suflera? Cugowski ujawnia kulisy niedoszłej współpracy

Plan był prosty, ale robił wrażenie - dwa duety, jeden z repertuaru Budki Suflera, drugi z utworów Osbourne'a. Wybór padał na "Memu miastu na do widzenia" - mocny, rockowy numer idealnie pasujący do charakterystycznego głosu Ozzy'ego. Drugi utwór miał pochodzić z klasyki Black Sabbath lub solowej kariery "Księcia Ciemności".

- "Nawet jakby Ozzy zaśpiewał z nami 'Biedroneczki są w kropeczki', to i tak byłaby to kosmiczna sprawa" - żartował Zeliszewski.

- "Faktycznie był taki moment, że jadąc do Los Angeles nagrywać kilka piosenek na nową płytę, mieliśmy taki pomysł i gdyby nie to, że rodzina Osbourne'ów wzięła udział w popularnym show, to pewnie by się to odbyło. Niestety, te rozmowy były na krótko przed, a jak już skończyli ten reality show i ich notowania poszły poważnie w górę, to już nie było o czym mówić. Koniec tematu" - opowiada były wokalista Budki Suflera.