Noel Gallagher i Gibson łączą siły. Limitowana gitara inspirowana powrotem Oasis

Po sukcesie wcześniejszej współpracy przy modelu Gibson '78 Les Paul Custom, Noel Gallagher i firma Gibson zaprezentowali nową limitowaną edycję - Noel Gallagher Les Paul Standard. Gitara została pierwotnie zaprojektowana z myślą o trasie Oasis Live '25, a jej pierwsza seria liczyła zaledwie 25 egzemplarzy kolekcjonerskich. Teraz, jak ogłosił producent, instrument trafi do szerszej dystrybucji.

Według oficjalnego opisu, model został stworzony tak, by - jak czytamy - "uchwycić brzmienie, klimat i estetykę lat 90., a jednocześnie przenieść je we współczesność". To wyraźne nawiązanie do złotej ery Britpopu, w której Oasis definiowali brzmienie pokolenia.

Techniczne mistrzostwo i klasyczny styl

Nowy Les Paul Standard został wykonany z litego mahoniowego korpusu bez odciążenia, z klonową płytą wierzchnią i mahoniowym gryfem o profilu SlimTaper, preferowanym przez samego Gallaghera. Palisandrowa podstrunnica z 22 progami medium jumbo i akrylowymi trapezowymi inkrustacjami dopełnia klasycznego wyglądu.

Instrument wyposażono w mostek ABR-1 Tune-O-Matic, aluminiowy strunociąg Stop Bar, precyzyjne klucze Grover Rotomatic oraz czarne pokrętła Top Hats ze srebrnymi reflektorami. Za brzmienie odpowiadają unikalne przetworniki Gibson P-90 Soapbar, które - jak podkreśla producent - zapewniają charakterystyczne ciepło i surowość znane z nagrań Oasis.

Każdy egzemplarz posiada reprodukcję podpisu Gallaghera na tylnej części główki i sprzedawany jest w twardym futerale ochronnym.

"Zbyt kultowa, by jej nie udostępnić"

Lee Bartram, szef marketingu Gibsona na region EMEA, przyznał, że decyzja o ponownym wydaniu gitary była naturalna.

"Ta gitara jest po prostu zbyt kultowa i zbyt cool, by nie udostępnić jej szerzej fanom. Oryginalny model Noela był pierwszą gitarą, którą zagrał podczas największego rock'n'rollowego reunionu XXI wieku. Wersja Gibson USA oddaje ten moment, zachowując jego muzyczne dziedzictwo" - powiedział Bartram w rozmowie z Gibson.com.

Jak podkreśla firma, nowa edycja "otwiera nowy rozdział w kultowej współpracy" Gallaghera z marką Gibson. Gitara jest dostępna w limitowanej ilości w autoryzowanych salonach oraz w Gibson Garage w Londynie i Nashville.

Muzyczne dziedzictwo Oasis trwa

Premiera instrumentu zbiegła się z trwającą trasą Oasis Live '25, podczas której zespół świętuje swój powrót po latach. Australijski etap rozpoczął się 31 października w Melbourne, a zakończy się w Ameryce Południowej, gdzie do składu ma powrócić Paul "Bonehead" Arthurs, po zakończeniu leczenia raka prostaty.

W Azji gitarzystę zastępował Mike Moore z zespołu Liam Gallagher Band, jednak jak sam Bonehead zapowiedział, "powrót na scenę to kwestia czasu".

Nie ustają też spekulacje o możliwych koncertach Oasis w Wielkiej Brytanii - na Knebworth, Wembley czy Etihad Stadium w Manchesterze. Liam Gallagher podsycił plotki, zwracając się do publiczności na Wembley słowami:

"Champagne Supernova, do zobaczenia w przyszłym roku."

30 lat "Wonderwall" i kolejne plany

Z okazji 30-lecia kultowego singla "Wonderwall", zespół planuje wydać specjalny box set "(What's The Story) Morning Glory?" w formacie winylowym 7". Dodatkowo, marka Epiphone - należąca do Gibsona - zapowiedziała wprowadzenie na rynek gitar inspirowanych instrumentami Gema Archera i Boneheada.

Wszystko to sprawia, że powrót Oasis przybiera coraz bardziej kompletny kształt - zarówno muzycznie, jak i symbolicznie. A najnowszy Les Paul Standard staje się nie tylko instrumentem, lecz także manifestem nostalgii i nowej energii brytyjskiego rocka.

