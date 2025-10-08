Edward Reekers zmarł w wieku 68 lat po walce z rakiem. Informację o jego śmierci przekazali w mediach społecznościowych jego koledzy z grupy Kayak, a także Arjen Anthony Lucassen. Holenderski wokalista śpiewał gościnnie na płytach projektu Ayreon prowadzonego przez Lucassena ("The Final Experiment", "Actual Fantasy", "Into the Electric Castle", "The Dream Sequencer").

"Mój przyjaciel Edward Reekers przegrał walkę z rakiem. Nie ma go już z nami... bardzo trudno jest to sobie wyobrazić. Wszyscy znaliśmy go jako niesamowicie utalentowanego wokalistę ze złotym głosem, ale poza tym był niesamowicie miłym kolesiem. Zawsze pozytywny, zawsze bardzo podekscytowany muzyką" - napisał Arjen Anthony Lucassen, który od 1994 r. prowadzi projekt Ayreon, w którym łączy rock progresywny z heavy metalem, elementami folku i muzyki klasycznej.

Do współpracy pod tym szyldem zapraszał tak różnych wykonawców, jak m.in. Bruce Dickinson (Iron Maiden), Fish (eks-Marilion), James LaBrie (Dream Theater), Devin Townsend (Strapping Young Lad), Sharon den Adel (Within Temptation), Andi Deris (Helloween), Mikael Åkerfeldt (Opeth) i Tobias Sammet (Avantasia, Edguy).

Nie żyje Edward Reekers. Był wokalistą grupy Kayak

Zmarłego muzyka pożegnali też jego koledzy z holenderskiej formacji Kayak. Reekers dołączył do tej prog rockowej formacji w 1978 r., gdy za mikrofonem zastąpił Maxa Wernera, który objął funkcję perkusisty. W zespole występował do rozpadu w 1982 r., nagrywając trzy płyty studyjne (w tym "Phantom of the Night" z największym przebojem "Ruthless Queen") i koncertówkę "Eyewitness".

Choć Reekers nie wziął udziału w reaktywacji w 1999 r., od czasu do czasu wspierał Kayak na scenie. W 2005 r. pojawił się w składzie tego zespołu przy projekcie "Nostradamus", a występy w Kayak zakończył w 2014 r.

Edward Reekers miał też w dorobku trzy solowe płyty: "The Last Forest" (1981), "Stages" (1993) i "Child Of The Water" (2008). Co ciekawe, wokalista w 1983 r. w Brazylii doczekał się wielkiego przeboju "The words to say I love you", który został wypuszczony na ścieżce dźwiękowej do opery mydlanej "Pão pão beijo beijo".

Podkładał też głos w telewizyjnych reklamach i animacjach, a także jako holenderski lektor przy takich hitowych produkcjach, jak m.in. "Harry Potter" czy animacjach Disneya.

