"Osobiście, gdy docieram na koncert, skupiam się tylko na pracy. Liczy się tylko to, co mogę zrobić, aby dać najlepszy show, jakie się da. Innymi słowy, nie siedzę na backstage'u oglądając telewizję, socjalizując się czy nic nie robiąc" - mówi.

"Wszystko co robię, z minuty na minutę obraca się wokół koncertu albo się rozgrzewam, albo przygotowuję do występu, czy ćwiczę z resztą zespołu" - kontynuuje.

"System odsłuchowy jest doprowadzony do absolutnych granic, jeśli chodzi o możliwość usłyszenia siebie na tej dużej scenie. Monitory mamy wszędzie. Mamy słuchawki douszne. Mamy dwóch inżynierów monitorów - jeden dla Jamesa ( Hetfielda ) i Larsa ( Ulricha ), drugi dla Roba ( Trujillo ) i mnie, ponieważ jeden facet nie może tego zrobić. Za dużo jest przeskakiwania z piosenki na piosenkę. To dość trudne!" - opowiada Hammet .

Ciekawy aspekt koncertów "M72" to możliwości, jakie daje nietypowo skonstruowana scena, umożliwiająca publiczności poczuć się jednocześnie jak na klubowym koncercie i stadionowym show: "To takie szalone, jak perspektywa zmienia się w ten sposób wielokrotnie podczas koncertu. Myślę, że ludzie zdają sobie z tego sprawę, ponieważ cały czas skierowane są w naszą stronę kamery projektujące, na monitory wideo. Kiedy gramy w Snakepit, czujemy się, jakbyśmy byli w klubie, kamera jest właśnie tam, a następnie rzutujemy tę klubową atmosferę na stadion, więc myślę, że to pomaga - to pomaga w tworzeniu intymnej atmosfery."