Wszystkie płyty Lunatic Soul tworzą artystyczny koncept o podróży przez życie i śmierć, który Mariusz Duda - znany również jako wokalista i basista grupy Riverside - nazwał "The Circle of Life and Death" (Cykl Życia i Śmierci). Cykl opowiada o postaci, która umiera, trafia do zaświatów, a później odradza się i powraca do życia. Historia została rozpisana na osiem albumów - trzy są po stronie śmierci, trzy po stronie życia, a dwa to dodatkowe bonusy. Jej chronologia nie jest zgodna z kolejnością treści wydawanych płyt.

Jak stwierdził Mariusz Duda podczas czwartkowego spotkania w Akademii Muzycznej w Krakowie, Lunatic Soul ze swoją nieoczywistą muzyką łączącą m.in. trans, groove i elektronikę miał być świetnym pomysłem. Muzyk żartem dodał, że potem okazało się, iż świetny pomysł wcale taki świetny nie jest, bo trudno wpasować Lunatica w jakieś gatunkowe szufladki. Nad całością unosi się wyraźna i nieskrywana inspiracja Dead Can Dance, a także takimi wykonawcami, jak m.in. Peter Gabriel (zwłaszcza album "Passion"), Mike Oldfield, Clannad, Hedningarna i Depeche Mode.

Lunatic Soul: Podróż do wewnątrz siebie

"Lunatic Soul to miał być taki troszkę metafizyczny projekt, a nie zespół rockowy. Coś między dzianiem się, a niedzianiem się. Coś jak z innego wymiaru" - tłumaczył Mariusz Duda.

Kończąca cykl płyta "The World Under Unsun" promowana jest utworami "The World Under Unsun", "The Prophecy" i zamykającym całość "The New End". Główny bohater - alter ego Mariusza Dudy - uwięziony jest w swego rodzaju błędnym kole, gdzie po śmierci odradza się na nowo.

To ten materiał jest głównym tematem rozpoczętych na początku listopada w Warszawie cyklu promocyjnych spotkań. Muzyk nie tylko opowiada o najnowszej płycie i samym projekcie, ale także odpowiada na pytania widzów. Choć początkowo Mariusz Duda zarzekał się, że Lunatic Soul będzie jedynie studyjnym projektem, nieco zmodyfikował tę formułę, występując w akustycznym duecie z zaprzyjaźnionym Mateuszem Owczarkiem, gitarzystą Lion Shepherd ("zgodził się wystąpić tylko w projekcie, który nosi inicjały LS" - ze śmiechem przedstawił go Duda).

Pomysłodawca Lunatic Soul uspokoił fanów, tłumacząc, że zakończenie Cyklu Życia i Śmierci nie oznacza zakończenia tego projektu. Sam w najbliższym czasie jednak planuje nieco wyhamować ze swoją aktywnością - od 2003 r. nagrał w sumie 23 płyty studyjne pod różnymi szyldami (Riverside, Lunatic Soul, Mariusz Duda, Meller Gołyźniak Duda), nie licząc pomniejszych wydawnictw i płyt koncertowych.

Po występie obaj muzycy spotykają się z fanami, dając im okazję zebrać autografy i pamiątkowe zdjęcia. Przed nami zostały jeszcze dwa takie spotkania - odbędą się one w Olsztynie (Zajezdnia trolejbusowa, 28 listopada) i rodzinnym mieście Mariusza Dudy, Węgorzewie (Węgorzewskie Centrum Kultury, 29 listopada).

Lunatic Soul - szczegóły płyty "The World Under Unsun" (tracklista):

CD1:

1. "The World Under Unsun"

2. "Loop of Fate"

3. "Good Memories Don't Want to Die"

4. "Monsters"

5. "The Prophecy"

6. "Mind Obscured, Heart Eclipsed"

7. "Torn in Two"

CD2:

1. "Hands Made of Lead"

2. "Ardour"

3. "Game Called Life"

4. "Confession"

5. "Parallels"

6. "Self in Distorted Glass"

7. "The New End".

