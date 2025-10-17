Lider Kur tłumaczy się z odwołanych koncertów. "Aktualnie odkręcamy fiasko"

Zaplanowana na jesień trasa zespołu Kury miała objąć kilkanaście miast w Polsce, w tym Katowice, Gomunice, Poznań i Łódź. To właśnie te koncerty zostały przełożone na wiosnę 2026 roku.

"Jestem dyplomatą, ale nie jestem i nie zostanę politykiem. Mógłbym ściemniać, (...) że Olaf ma półpaśca, ale to wszystko nieprawda" - napisał żartobliwie Tymański w mediach społecznościowych.

Muzyk przyznał, że cała sytuacja nie jest wynikiem żadnych osobistych czy zdrowotnych problemów. Wręcz przeciwnie - jak podkreślił - "mamy się świetnie i lubimy się bardziej niż kiedykolwiek". Przyczyną odwołań okazały się błędy w planowaniu trasy i zbyt optymistyczna ocena możliwości sprzedażowych.

"Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedawalności koncertów zespołu, który startuje niejako od nowa" - dodał lider Kur, wskazując, że wynajmowanie klubów na 500-1000 osób przy kosztach sięgających nawet 13 tysięcy złotych za wieczór okazało się zbyt dużym obciążeniem. "Na razie nie płyniemy, ale chwilowo wstrzymaliśmy większość aktywności koncertowo-okołokoncertowej" - podsumował.

"Uno Lovis Party" - powrót Kur po latach

Dla fanów Kur tegoroczna jesień miała być prawdziwym świętem. 19 września premierę miał album "Uno Lovis Party" - pierwsze od lat wydawnictwo, które ponownie połączyło Tymona Tymańskiego i Olafa Deriglasoffa, dwóch pionierów polskiej sceny alternatywnej. Płyta, wydana przez S7 Records, zebrała bardzo dobre recenzje i została przyjęta jako powrót do formy znanej z kultowego "P.O.L.O.V.I.R.U.S.-a" (1998).

Nowy materiał to mieszanka charakterystycznego dla Kur absurdalnego humoru, ironii i improwizacji. Utwory takie jak "Teflonowy Mózg" czy "Memento Amoris" udowadniają, że Tymański i jego zespół wciąż potrafią zaskakiwać. "Nagraliśmy bardzo fajną płytę, z której jesteśmy dumni. Marzymy o tym, żeby grać koncerty" - podkreślił artysta.

Reorganizacja i nowy etap zespołu Kury

Po rozstaniu z dotychczasowym managementem Kury rozpoczęły współpracę z nową agencją yMusic, która ma pomóc uporządkować sytuację organizacyjną zespołu.

"Aktualnie odkręcamy fiasko" - przyznał z ironią Tymański, podkreślając, że zespół nie zamierza się poddawać. Choć większość koncertów została przełożona, kilka występów odbędzie się zgodnie z planem: 24 października w sopockim Spatifie, 16 listopada w warszawskiej Hydrozagadce oraz 18 grudnia w gdańskim klubie Monk.

Tymański zapewnia, że to jedynie przerwa, a nie zawieszenie działalności. "Obiecujemy Wam, że wrócimy silniejsi i lepsi muzycznie" - napisał w emocjonalnym wpisie.

Kury - legenda z nowym rozdziałem

Powstałe w latach 90. Kury to jeden z najbardziej oryginalnych zespołów polskiej sceny niezależnej. Ich album "P.O.L.O.V.I.R.U.S." z 1998 roku zdobył Fryderyka i do dziś uchodzi za manifest ironicznego spojrzenia na rzeczywistość. Po latach przerwy zespół znów daje o sobie znać, przypominając, że ironia, dystans i szczerość nadal mogą być skuteczną bronią wobec rzeczywistości muzycznej i społecznej.

Tymon Tymański, znany z nieustannego balansowania między prowokacją a autoironią, nie pierwszy raz udowadnia, że jego twórczość wymyka się schematom. Od czasów Miłości i Kur pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny - niezależnym, niepokornym i bezkompromisowym.

