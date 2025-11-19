Kultowa gitara Kurta Cobaina zostanie wystawiona na aukcji! Cena zwala z nóg

Gitara Fender Mustang z 1969 roku, wykorzystywana przez Kurta Cobaina zarówno w studiu, jak i w legendarnym teledysku do "Smells Like Teen Spirit", zostanie wystawiona na sprzedaż w nowojorskim Christie's. Szacunki zapowiadają, że cena może sięgnąć nawet pięciu milionów dolarów.

Przedstawiciele domu aukcyjnego nie ukrywają, że nastroje towarzyszące sprzedaży są wyjątkowe. Alex Rotter, globalny prezes Christie's, podkreśla ogromne znaczenie instrumentu dla popkultury. Jak powiedział w rozmowie z New York Post: "On stworzył na tej gitarze muzykę, która zdefiniowała pokolenie". Rotter dodał, że w przeciwieństwie do wielu innych instrumentów wykorzystywanych przez frontmana Nirvany, ten egzemplarz zachował zaskakująco dobry stan. "Nie poszalał z nią tak jak z innymi, które widzieliśmy w koncertach czy teledyskach, więc o nią dbał i przetrwała".

Gitara trafiła do kolekcji Jima Irsaya w 2022 roku. Nabycie jej za 4,6 miliona dolarów uczyniło Mustanga najdroższą gitarą elektryczną świata. Po śmierci Irsaya jego rodzina zdecydowała się na stopniową sprzedaż części zbiorów, a wpływy z licytacji mają zasilić organizacje charytatywne.

Gitara, która zmieniła historię MTV

Choć instrument służył Cobainowi w studiu podczas nagrywania albumów "Nevermind" i "In Utero", najsilniej zapisał się w pamięci fanów za sprawą trzyminutowego teledysku. "Smells Like Teen Spirit", nakręcone w stylu anarchicznego szkolnego zgromadzenia, stało się jednym z najczęściej emitowanych klipów w historii MTV. Stacja umieściła go na liście "100 Greatest Music Videos Ever Made", a licznik wyświetleń na YouTube przekroczył miliard.

Sam Cobain wypowiadał się o Mustangach z charakterystyczną ironią. W rozmowie z Guitar World mówił: "Ze wszystkich gitar na świecie Fender Mustang jest moją ulubioną. Są tanie, totalnie nieefektywne, brzmią jak szajs i są bardzo małe". Przyznał jednocześnie, że wolał nie zabierać ulubionego instrumentu na koncerty. "Ostatnio gram na Stracie na żywo, bo nie chcę jeszcze zniszczyć mojego Mustanga".

Gitara Kurta Cobaina zostanie wystawiona dla fanów

Zanim instrument trafi pod młotek, zostanie udostępniony publicznie w galerii Christie's przy Rockefeller Center. Rotter przewiduje, że zainteresowanie będzie ogromne i porównuje nadchodzące otwarcie wystawy do atmosfery koncertu. Wystawa będzie bezpłatna, co ma umożliwić dostęp również fanom, którzy nie myślą o licytowaniu instrumentu, lecz chcą zobaczyć jeden z najważniejszych eksponatów z historii muzyki rockowej.

Mustang był wcześniej prezentowany w Museum of Pop Culture w Seattle. Tam znajdował się przez ponad dekadę w ramach użyczenia od rodziny Cobaina. Dopiero później, jako część kolekcji Irsaya, podróżował po Stanach Zjednoczonych, towarzysząc ekspozycji poświęconej największym postaciom rocka.

Wielowymiarowa kolekcja Jima Irsaya

Instrument Kurta Cobaina jest jedynie fragmentem imponującego zbioru, który Jim Irsay tworzył przez lata. W kolekcji znalazły się gitary Johna Lennona, Prince'a, Jimi'ego Hendrixa, Jerry'ego Garcii oraz Eddiego Van Halena, a także rękopisy Boba Dylana, instrumenty jazzowych gigantów Milesa Davisa i Johna Coltrane'a oraz pianino wykorzystywane przez Eltona Johna podczas tras koncertowych. Magazyn Guitar World określił ten zbiór mianem "Najlepszego zbioru instrumentów na Ziemi".

Rodzina Irsaya, zapowiadając sprzedaż, podkreślała jego sposób myślenia o kolekcjonowaniu. W oświadczeniu napisano: "Nasz tata był pasjonatem. Kierowała nim nie chęć posiadania, lecz głęboka miłość do historii i kultury tych przedmiotów. Każdy z nich opowiada historię i zawsze cieszyło go dzielenie się nimi ze światem".

Portret Cobaina również na aukcji

Równolegle Christie's przygotowało sprzedaż portretu "Kurt" autorstwa Elizabeth Peyton. Obraz powstał rok po śmierci muzyka i jest częścią serii, którą artystka poświęciła postaci Cobaina. Rotter nazwał go "niemal listem miłosnym w formie portretu", podkreślając emocjonalny charakter dzieła. Jego wartość oszacowano na dwa do trzech milionów dolarów.

