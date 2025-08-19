Już 10 września na półki sklepowe w Polsce trafi książka "Kocham, Freddie", o której zrobiło się niezwykle głośno na długo przed premierą. Już teraz można zamawiać dzieło w preorderze - wszystko dzięki stronie wydawnictwa SQN. Dlaczego pozycja jest tak pożądana przez fanów na całym świecie?

Premiera książki "Kocham, Freddie" wywołuje wiele emocji wśród fanów. Jakie sekrety wyjdą na jaw?

Freddie Mercury przez wiele lat prowadził niezwykle osobisty pamiętnik, w którym opisywał swoje przeżycia, wewnętrzne rozterki i codzienne dylematy. Po śmierci legendarnego wokalisty w 1991 r. odnaleziono aż 17 ręcznie zapisanych notesów. Pierwszy z nich gwiazdor zapisał w 1976 r., gdy zespół Queen odnosił największe sukcesy. Ostatni wpis w pamiętniku pojawił się zaledwie kilka tygodni przed odejściem muzyka.

Książka "Kocham, Freddie", oparta na prywatnych zapiskach piosenkarza, zawierać będzie szokujące tajemnice z dzieciństwa, odsłoni najgłębsze lęki i pragnienia Mercury'ego, przyglądnie się jego relacjom z bliskimi i rodziną, a także dokładnie prześledzi muzyczne inspiracje.

Freddie Mercury miał w tajemnicy wychowywać córkę! Wiedzieli o tym jedynie najbliżsi

Autorka Lesley-Ann Jones ujawniła także, że w książce opisana została historia jednego z największych sekretów Freddiego Mercury'ego. Pisarka twierdzi bowiem, że gwiazdor miał córkę. Dziewczynka miała przyjść na świat w wyniku romansu, którego muzyk dopuścił się z żoną swojego bliskiego przyjaciela. Jeśli informacja ta faktycznie okaże się prawdą, może całkowicie zmienić postrzeganie lidera Queen przez muzyków, fanów oraz całe społeczeństwo.

W książce zapisano, że artysta, choć ukrywał informację o dziecku, przez lata utrzymywał kontakt ze swoją córką. Miał uczestniczyć w jej życiu i odwiedzać ją regularnie, aż do swojej śmierci. Rzekomo miał także podarować jej 17 tomów swoich osobistych dzienników.

W najnowszej książce o liderze Queen cała prawda wyjdzie na jaw. Córka po latach przerwała milczenie!

W "Kocham, Freddie" córka nazwana została "B", a jej tożsamość pozostała tajemnicą. Wiadomo jedynie, że obecnie jest 48-letnią lekarką. Przez ponad trzy dekady miała utrzymywać wszystko w sekrecie, a jej najbliżsi oraz przyjaciele Freddiego również nie pisnęli ani słówka. Teraz kobieta podkreśliła, że decyzja o ujawnieniu całej prawdy należała wyłącznie do niej i zrobiła to bez czyjejkolwiek namowy.

"Po ponad trzech dekadach kłamstw, domysłów i przeinaczeń, nadszedł czas, by pozwolić Freddiemu przemówić. Ci, którzy wiedzieli o moim istnieniu, zachowali jego największy sekret z lojalności wobec niego" - te słowa kobiety cytowane są w książce Lesley-Ann Jones.

Geordie Greep na OFF Festivalu: "Większą radość sprawiają memy, niż książki" INTERIA MUZYKA INTERIA