Krzysztof Cugowski porzucił karierę, żeby tworzyć muzykę. Syn poszedł w jego ślady

Na początku lat 70. młody Krzysztof Cugowski trafił do Rzeszowa, na filię Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. "'Za karę' oddelegowano mnie na dwa semestry" - wspomina wokalista. Akademik niedaleko stadionu Stali stał się jego nowym domem, a wolne chwile spędzał w kultowej restauracji "Arkadia", zwanej też "Pod wisielcem". "Czas wolny spędzałem w fantastycznej restauracji, której już niestety nie ma. Wspominam ten czas ze łzami w oczach. Rzeszów wtedy był jeszcze małym miasteczkiem" - dodaje.

To właśnie tam, między nauką a codziennym życiem młodego studenta, kiełkowały pierwsze pomysły muzyczne, które później przerodziły się w Budkę Suflera - zespół, który zdefiniował polski rock lat 80.

Prawnik, który wybrał scenę

Chociaż rozpoczął studia prawnicze, Cugowski szybko zdał sobie sprawę, że jego miejsce jest przy mikrofonie, a nie w salach wykładowych. "Nie było żadnego środowiska. W dużych miastach grupy skupiają się wokół wyższej szkoły muzycznej, a takiej w Lublinie nie było i nie ma. Lublin w tamtych czasach był czystej krwi prowincją" - wspomina wokalista w rozmowie z PAP.

Decyzja o porzuceniu prawa na rzecz muzyki okazała się przełomowa. Budka Suflera, której był głosem przez ponad trzy dekady, zdobyła status kultowej, a Cugowski sam stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w Polsce.

Wojciech Cugowski: syn idący własną drogą

Muzyczne dziedzictwo ojca kontynuuje Wojciech Cugowski, urodzony w Lublinie w 1976 roku. Zespół Bracia, który tworzy razem z bratem Piotrem, przyniósł mu ogólnopolską popularność. Spotkanie z przyszłą żoną Krystyną Marczewską w programie "Bar V: V.I.P." tylko dopełniło jego osobistą historię.

"Byliśmy tam przez miesiąc, troszkę ponad miesiąc. Dla mnie bardzo ważne. Poznałem tam moją żonę. Znaczy, ona nie była tam uczestniczką programu, tylko była w zespole, który robił oprawę muzyczną" - wspomina Wojciech w podcaście "Żurnalista". Para pobrała się w 2008 roku, a w tym samym roku na świat przyszła ich córka Weronika.

Wojciech nie zwalnia tempa - ostatnie lata przyniosły dwa albumy studyjne: "Be There" i "Nie czekaj na znak". Choć inspiracje płyną z ojcowskiego dziedzictwa, artysta konsekwentnie buduje własną ścieżkę na scenie.

Historia Cugowskich pokazuje, że droga do sukcesu nie zawsze jest liniowa. Krzysztof Cugowski, z wykształcenia prawnik, stał się ikoną rocka, a jego synowie kontynuują muzyczne dziedzictwo, wnosząc własną energię i styl.

