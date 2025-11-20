Uznawana za jedną z największych rockowych formacji XXI wieku grupa Kings of Leon po dwóch latach od ostatniego koncertu powróci do Polski. Amerykanie tym razem zagrają 17 czerwca 2026 r. w Atlas Arenie w Łodzi.

Bilety do sprzedaży trafią 24 listopada o godzinie 12:00.

Kings Of Leon wracają do Polski. Co już wiemy?

Zespół tworzy trójka braci - Caleb (wokal, gitara), Nathan (perkusja) i Jared (bas) Followillowie - oraz ich kuzyn Matthew Followill (gitara).

Wczesna muzyka to mieszanka garażowego, amerykańskiego i alternatywnego rocka. Za sprawą czwartego albumu "Only by the Night" (2008) grupa trafiła na listy przebojów i największe festiwale. W rolach głównych gwiazd Amerykanie występowali na Coachelli, Glastonbury, Roskilde, Reading & Leeds czy Lollapaloozie w Chicago, Berlinie i Sao Paulo. Wierną publiczność mają też w Polsce, gdzie grali wielokrotnie - zarówno na festiwalach (Open'er w Gdyni i Orange Warsaw Festival), jak i na na własnych koncertach.

W ramach promocji ostatniego studyjnego albumu "Can We Please Have Fun" zespół zaprezentował się w lipcu 2024 r. w Tauron Arenie Kraków.

W pierwszych dniach listopada grupa wydała nową EP-kę z czterema premierowymi utworami. Niedawno Kingsi pojawili się także gościnnie w piosence "Live in Jersey" Zacha Bryana, nagranej wspólnie z Bruce'em Springsteenem. Wcześniej muzycy współpracowali z Bryanem przy kilku innych nowych utworach.

"Koncert Kings of Leon to nie tylko powrót jednej z najważniejszych rockowych grup współczesności, ale też okazja, by usłyszeć ich w najwyższej formie - z nowym materiałem i sceniczną energią. Ostatnie koncerty Kingsów w zeszłym roku i trzy lata temu pokazały, że grupa ma wielu zagorzałych fanów w naszym kraju. Zapraszam do Łodzi" - zapowiada Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Kings of Leon mają na koncie trzy nagrody Grammy, dwie statuetki BRIT Awards. Od momentu debiutu w 2003 roku wydali dziewięć albumów studyjnych, sprzedając ponad 20 milionów płyt i 40 milionów singli na całym świecie.

