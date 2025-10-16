Grupa OBRASQi w 2021 r. wypuściła debiutancki album "Dopowiedzenia". Tytułowy utwór trafił na listę najważniejszych polskich utworów XXI roku według Radia 357, a zespół pojawił się jako gość specjalny na jubileuszowej trasie Riverside.

We wrześniu 2022 r. ukazała się druga płyta "Szepty ciszy". Działalność formacji z Żukowa (woj. pomorskie) przerwała tragiczna śmierć wokalistki Moniki Dejk-Ćwikły . W grudniu 2022 r. 33-latka utonęła - załamał się pod nią lód na jeziorze, gdy ruszyła na ratunek swojemu psu.

Muzycy OBRASQi wracają jako Oudeziel

Współtworzący OBRASQi Artur Wolski (gitary, klawisze) i Jarek Bielawski (perkusja) w 2023 r. powołali do życia nowy zespół Oudeziel, w którym dodatkowo pojawił się Mateusz Bańkowski (bas).

Trio z Gdańska zaliczyło już m.in. występy jako gość na trasie Collage, a 21 listopada wypuści pełnometrażowy debiutancki album "The Finest Hour". Twórczość zespołu to art rock z elementami m.in. ambientu, post prog rocka i indie.

Na płycie pojawią się międzynarodowi goście: Amerykanie Derek Sherinian (były klawiszowiec Dream Theater) i Justin Turk oraz pochodzący z Brazylii Renato Costa. Mastering został zrobiony w Kanadzie i USA, m.in. przez Maora Apellbauma, który ma na koncie współpracę z takimi gwiazdami, jak m.in. Dream Theater, Yes, Rob Halford, Faith No More, Sepultura i Sabaton.

"'The Finest Hour' to album międzynarodowy, tak to sobie wymyśliliśmy, aby płyty OUDEZIEL były rozwinięciem tego co gramy na koncertach. Aby za każdym razem zamykały pewną historię, pewien czas. Aby goście, zaproszeni muzycy wnosili siebie, przepuścili te dźwięki przez swoje emocje, tak aby powstało coś niepowtarzalnego i nie do osiągnięcia samodzielnie dla naszego trio. (...) Taki jest ten album, różnorodny, oparty na ludziach z różnych kontynentów i kultur" - zapowiadają muzycy.

Oudeziel - szczegóły płyty "The Finest Hour" (tracklista):

1. "Finest Hour"

2. "Sisyphus" feat. Renato Costa

3. "Jeremy's Promise" feat. Derek Sherinian

4. "Castaway" feat. Justin Turk

5. "Ordinary Life" feat Derek Sherinian

6. "Etheogen" feat. Justin Turk

7. "Fluistert (Wind)"

8. "Moment" feat Renato Costa.

