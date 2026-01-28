Jeff Buckley po raz pierwszy na głównej liście Billboardu. Nastolatki go pokochały
Po niemal 30 latach od śmierci Jeff Buckley po raz pierwszy pojawił się na głównej liście Billboard Hot 100. Utwór "Lover, You Should've Come Over" z albumu Grace z 1994 roku zadebiutował na 97. miejscu prestiżowego zestawienia, które obejmuje wszystkie gatunki muzyczne. Choć piosenka była już wcześniej notowana w rankingach gatunkowych Billboardu, dopiero teraz trafiła do jego najważniejszego notowania.
"Lover, You Should've Come Over" znalazło się na Hot 100 niemal wyłącznie dzięki streamingowi. W tygodniu pomiarowym od 16 do 22 stycznia utwór zanotował 3,8 mln oficjalnych odtworzeń w Stanach Zjednoczonych, według danych Luminate. To wynik, który zapewnił mu debiut w głównym rankingu singli, mimo że nigdy nie został wydany jako oficjalny singiel.
Przez lata utwór funkcjonował jako jeden z najbardziej cenionych momentów albumu "Grace", doceniany przez fanów i krytyków, ale pozostający poza zasięgiem masowej popularności. Jego powrót do obiegu to efekt stopniowego zainteresowania w mediach społecznościowych, przede wszystkim na TikToku, gdzie fragmenty piosenki zaczęły towarzyszyć emocjonalnym i osobistym materiałom wideo.
Od list gatunkowych do Hot 100
Pierwszym sygnałem renesansu była obecność utworu na liście Hot Rock & Alternative Songs. W kwietniu 2025 roku "Lover, You Should've Come Over" zadebiutowało tam na 22. miejscu, co było pierwszym w historii notowaniem tego nagrania na jakiejkolwiek liście Billboardu. Po krótkiej przerwie piosenka wróciła do zestawienia w lipcu, tuż przed premierą filmu dokumentalnego "It's Never Over, Jeff Buckley".
Od tego momentu utwór nieprzerwanie utrzymuje się w rankingu, docierając do 12. miejsca, które pozostaje jego najwyższą pozycją. Dopiero ten długotrwały sukces w zestawieniu gatunkowym przełożył się na debiut w Billboard Hot 100, co wcześniej nie udało się żadnemu nagraniu Buckleya.
Intymna opowieść zapisana w piosence
"Lover, You Should've Come Over" powstało jako osobiste rozliczenie artysty z rozpadającą się relacją z Rebeccą Moore, którą Buckley poznał podczas wydarzenia poświęconego pamięci swojego ojca, folkowego muzyka Tima Buckleya. Podczas koncertu we Włoszech w lipcu 1995 roku muzyk opowiedział publiczności o kulisach powstania utworu, mówiąc: "Napisałem tę piosenkę, leżąc w swoim mieszkaniu i wsłuchując się w telefon. Ale ona nigdy nie zadzwoniła". Ta emocjonalna szczerość stała się jednym z powodów, dla których piosenka przez lata zyskiwała status kultowej, a dziś trafia także do młodszych odbiorców.
"Grace" wraca do obiegu
Odrodzenie zainteresowania singlem przełożyło się również na wyniki albumu Grace. Płyta, która w 1995 roku dotarła jedynie do 149. miejsca listy Billboard 200, w grudniu ubiegłego roku osiągnęła nowy rekord popularności, zajmując 82. pozycję. W najnowszym notowaniu awansowała z miejsca 200. na 156. To kolejny przykład tego, jak twórczość Buckleya zyskuje drugie życie dzięki nowym kontekstom kulturowym i zmieniającym się sposobom słuchania muzyki.
Dziedzictwo silniejsze niż statystyki
Jeff Buckley zmarł w maju 1997 roku w wieku 30 lat w wyniku przypadkowego utonięcia, pracując wówczas nad drugim albumem studyjnym. Choć jego dorobek jest niewielki, wpływ na kolejne pokolenia artystów i słuchaczy pozostaje niepodważalny. Jego muzyka już wcześniej wracała na listy Billboardu po latach ciszy, m.in. za sprawą interpretacji "Hallelujah" Leonarda Cohena, która odnosiła sukcesy w zestawieniach sprzedażowych i gatunkowych. Obecność "Lover, You Should've Come Over" na Hot 100 sprawia, że Buckley po raz pierwszy zapisał się w historii głównego rankingu amerykańskiego rynku muzycznego.