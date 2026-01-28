Jeff Buckley po raz pierwszy na głównej liście Billboardu. Nastolatki go pokochały

"Lover, You Should've Come Over" znalazło się na Hot 100 niemal wyłącznie dzięki streamingowi. W tygodniu pomiarowym od 16 do 22 stycznia utwór zanotował 3,8 mln oficjalnych odtworzeń w Stanach Zjednoczonych, według danych Luminate. To wynik, który zapewnił mu debiut w głównym rankingu singli, mimo że nigdy nie został wydany jako oficjalny singiel.

Przez lata utwór funkcjonował jako jeden z najbardziej cenionych momentów albumu "Grace", doceniany przez fanów i krytyków, ale pozostający poza zasięgiem masowej popularności. Jego powrót do obiegu to efekt stopniowego zainteresowania w mediach społecznościowych, przede wszystkim na TikToku, gdzie fragmenty piosenki zaczęły towarzyszyć emocjonalnym i osobistym materiałom wideo.

Od list gatunkowych do Hot 100

Pierwszym sygnałem renesansu była obecność utworu na liście Hot Rock & Alternative Songs. W kwietniu 2025 roku "Lover, You Should've Come Over" zadebiutowało tam na 22. miejscu, co było pierwszym w historii notowaniem tego nagrania na jakiejkolwiek liście Billboardu. Po krótkiej przerwie piosenka wróciła do zestawienia w lipcu, tuż przed premierą filmu dokumentalnego "It's Never Over, Jeff Buckley".

Od tego momentu utwór nieprzerwanie utrzymuje się w rankingu, docierając do 12. miejsca, które pozostaje jego najwyższą pozycją. Dopiero ten długotrwały sukces w zestawieniu gatunkowym przełożył się na debiut w Billboard Hot 100, co wcześniej nie udało się żadnemu nagraniu Buckleya.

Intymna opowieść zapisana w piosence

"Lover, You Should've Come Over" powstało jako osobiste rozliczenie artysty z rozpadającą się relacją z Rebeccą Moore, którą Buckley poznał podczas wydarzenia poświęconego pamięci swojego ojca, folkowego muzyka Tima Buckleya. Podczas koncertu we Włoszech w lipcu 1995 roku muzyk opowiedział publiczności o kulisach powstania utworu, mówiąc: "Napisałem tę piosenkę, leżąc w swoim mieszkaniu i wsłuchując się w telefon. Ale ona nigdy nie zadzwoniła". Ta emocjonalna szczerość stała się jednym z powodów, dla których piosenka przez lata zyskiwała status kultowej, a dziś trafia także do młodszych odbiorców.

"Grace" wraca do obiegu

Odrodzenie zainteresowania singlem przełożyło się również na wyniki albumu Grace. Płyta, która w 1995 roku dotarła jedynie do 149. miejsca listy Billboard 200, w grudniu ubiegłego roku osiągnęła nowy rekord popularności, zajmując 82. pozycję. W najnowszym notowaniu awansowała z miejsca 200. na 156. To kolejny przykład tego, jak twórczość Buckleya zyskuje drugie życie dzięki nowym kontekstom kulturowym i zmieniającym się sposobom słuchania muzyki.

Dziedzictwo silniejsze niż statystyki

Jeff Buckley zmarł w maju 1997 roku w wieku 30 lat w wyniku przypadkowego utonięcia, pracując wówczas nad drugim albumem studyjnym. Choć jego dorobek jest niewielki, wpływ na kolejne pokolenia artystów i słuchaczy pozostaje niepodważalny. Jego muzyka już wcześniej wracała na listy Billboardu po latach ciszy, m.in. za sprawą interpretacji "Hallelujah" Leonarda Cohena, która odnosiła sukcesy w zestawieniach sprzedażowych i gatunkowych. Obecność "Lover, You Should've Come Over" na Hot 100 sprawia, że Buckley po raz pierwszy zapisał się w historii głównego rankingu amerykańskiego rynku muzycznego.

