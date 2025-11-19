Hołd dla Freddiego Mercury'ego na 40-lecie Live Aid. "Fani od dawna nalegali"

Na monecie znalazła się postać Mercury'ego w słynnej żółtej kurtce, uchwycona w dynamicznej pozie znanej z Wembley. Artystę okala symboliczna pięciolinia, nawiązująca do jego czterooktawowego głosu, a także detal inspirowany ćwiekowaną opaską, którą nosił podczas tamtego legendarnego występu.

Pierwsza moneta została wybita przez siostrę wokalisty, Kashmirę Bulsarę, dla której była to wyjątkowo osobista chwila. Podczas ceremonii przypomniała, jak wielką rolę muzyka odgrywała w życiu jej brata. "Moneta doskonale oddaje jego pasję i radość, jaką przynosił milionom ludzi poprzez swoją muzykę. Freddie zmarł młodo, więc nie miał szansy na otrzymanie królewskiego medalu za swój talent muzyczny. Dlatego posiadanie królewskiej monety jest wspaniałe. Projekt jest bardzo imponujący, udało się uchwycić najbardziej ikoniczną pozę Freddiego, tak rozpoznawalną na całym świecie" - podkreśliła.

Idealny moment na upamiętnienie Freddiego Mercury'ego

Fani Queen od dawna prosili o upamiętnienie Mercury'ego w numizmatyce. Jak przyznała Rebecca Morgan, dyrektor ds. monet pamiątkowych w Royal Mint, dopiero tegoroczna rocznica stworzyła właściwy pretekst. "Fani od dawna nalegali na to, by ten legendarny piosenkarz został uhonorowany własną monetą. Dodała, że trudno wyobrazić sobie lepszy moment na jej premierę niż jubileusz 40-lecia występu zespołu Queen na Live Aid, który przeszedł do historii, jako jeden z najlepszych i najbardziej pamiętnych koncertów wszech czasów."

Koncert Live Aid, zagrany jednocześnie w Londynie i Filadelfii 13 lipca 1985 roku, miał na celu zebranie funduszy na pomoc dla mieszkańców Etiopii. Występ Queen na Wembley stał się jednym z najbardziej ikonicznych momentów w historii muzyki rozrywkowej, a Mercury - jego absolutnym centrum.

Brytyjska Mennica Królewska ogłosiła także, że specjalna, złota edycja monety zostanie przekazana fundacji Mercury Phoenix Trust. Organizacja powstała w 1992 roku po śmierci wokalisty i od tamtej pory działa na rzecz walki z HIV/AIDS na całym świecie. Gest mennicy wpisuje się w tradycję wspierania inicjatyw, które kontynuują misję artysty.

Freddie Mercury wśród legend brytyjskiej muzyki

Nowa moneta trafia do prestiżowej serii, w której znajdują się już wizerunki takich artystów jak Elton John, David Bowie czy The Rolling Stones. Emisja poświęcona Mercury'emu podkreśla jego status jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci rocka, a zarazem twórcy, którego wpływ pozostaje niezmiennie silny mimo upływu lat.

Freddie Mercury, choć odszedł przedwcześnie, wciąż inspiruje kolejne pokolenia muzyków i fanów. Dzięki nowej monecie symbolicznie dołączył do grona artystów, których dorobek stał się trwałą częścią brytyjskiego dziedzictwa.

