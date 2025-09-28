Grzegorz Markowski został ojcem w wieku 15 lat. "Całkiem spory skandal"

Grzegorz Markowski miał zaledwie 15 lat, gdy w jego życiu pojawił się syn, Piotr. Cała sytuacja szybko stała się tematem numer jeden w rodzinnym Józefowie pod Warszawą.

"W tamtych młodzieńczych czasach wynikł z tej znajomości całkiem spory skandal, bo wszystko to działo się w moim rodzinnym mieście, niewielkim Józefowie pod Warszawą. Miasteczko wprost huczało od plotek. Proszę mi wierzyć, nic się nie dało zrobić, by mój związek z mamą Piotra mógł przetrwać. Nie kochałem jej. Bo czy w wieku 15 lat można mówić o prawdziwej miłości?" - wspominał artysta w rozmowie z magazynem Twoje Imperium.

Według ustaleń tabloidu Fakt, matką chłopca była sąsiadka przyszłego wokalisty Perfectu. Kobieta prowadziła wówczas lokalny sklep, a cała historia stała się tematem licznych plotek i rodzinnych rozmów w miasteczku.

Piotr - syn, który żyje w cieniu

Tożsamość Piotra wyszła na jaw dopiero w 2006 roku, gdy Patrycja Markowska w rozmowie z prasą zdradziła, że ma przyrodniego brata. Sam zainteresowany przyznał wówczas, że z ojcem utrzymuje kontakt sporadyczny. "Ograniczamy się do sporadycznych telefonów" - wyznał w rozmowie z dziennikarzami.

Markowski podkreślał, że nie ukrywał syna przed rodziną, a relacje z jego matką trwały jeszcze przez lata. Wygasły dopiero w momencie, gdy Piotr ukończył studia, co zbiegło się z końcem obowiązku alimentacyjnego.

Cisza po stronie matki

Choć przez lata temat był szeroko komentowany, matka Piotra konsekwentnie unika rozmów o przeszłości. Według doniesień Faktu, dziś nie ma najlepszego zdania o Markowskim i niechętnie wraca do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat.

Artysta, który postawił na rodzinę

Mimo burzliwej młodości i trudnych doświadczeń, Grzegorz Markowski zbudował stabilne życie rodzinne. Od lat tworzy związek z Krystyną, a jego córka Patrycja stała się nie tylko jego sceniczną partnerką, ale także kontynuatorką muzycznej pasji. Dla fanów Perfectu historia nieślubnego syna pozostaje jednak wciąż jednym z najbardziej intrygujących epizodów w biografii artysty.

