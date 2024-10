Każda dekada ma swój legendarny rockowy hymn. W latach 70. wylansowano "Stairway To Heaven" z repertuaru Led Zeppelin, a na lata 90. przypadał czas Nirvany i "Smells Like Teen Spirit". Z kolei najbardziej pamiętnym riffem lat 80. musi być "Sweet Child O' Mine". Kompozycja nie należy do typowych piosenek Guns N' Roses, a mimo to stała się ich wizytówką. Utwór został wydany w 1988 r. i po dziś dzień wywołuje nostalgię u kilku pokoleń miłośników muzyki.

Głównym kompozytorem "Sweet Child O' Mine" był Saul "Slash" Hudson - gitarzysta Guns N' Roses. Okazuje się, że riff przewodni, znany obecnie kilku pokoleniom, został wymyślony przez niego poprzez zwyczajne wygłupy. Nazywał go później "melodią cyrkową" i "ćwiczeniem gitarowym". "Początkowo był to po prostu fajny, zgrabny riff, który wymyśliłem. To był interesujący i melodyjny wzór, ale nie sądzę, żebym przedstawił go zespołowi i powiedział: 'Hej, mam pomysł!', ponieważ po prostu wpadłem na niego, gdy wszyscy kręciliśmy się razem w studio" - wspomniał Slash w 2012 r. dla Total Guitar.

Slash nie lubił piosenki, którą sam skomponował? "Naprawdę mnie wkurzała"

Chociaż pozostali członkowie Guns N' Roses dostrzegli potencjał drzemiący w piosence i riffie wymyślonym przez Slasha, to nie mieli pojęcia, że stanie się on globalnym hitem, który zapamiętają kolejne pokolenia. Okazuje się, że gitarzysta nie podzielał entuzjazmu kolegów z zespołu i uważał brzmienie piosenki za irytujące. "Jedną z rzeczy, która zawsze mnie drażniła w 'Sweet Child O' Mine' było to, że stała się szybką balladą, która zupełnie nie pasowała do tego, o co chodziło Guns N' Roses w moim przekonaniu. Ta piosenka mnie denerwowała, za każdym razem, gdy pojawiała się na setliście. Naprawdę mnie wkurzała" - opowiadał Slash.

Axl Rose napisał coś zupełnie innego. Tekst piosenki był wierszem

Tekst do utworu napisał wokalista zespołu, Axl Rose. Pracował wówczas nad wierszem, dla którego muzą była jego ówczesna partnerka, Erin Everly (córka Dona z Everly Brothers). Kiedy artysta usłyszał, jak jego koledzy z zespołu pracują nad "Sweet Child O' Mine", tekst poetycki od razu przypasował mu do tworzonych dźwięków. "Slash i Izzy zaczęli razem pracować nad piosenką. Izzy wpadł na rytm, a mi nagle ten wiersz wpadł do głowy" - wspominał Axl.

Było to drobne odstępstwo od dotychczasowych tekstów, tworzonych przez Axla Rose'a. Lubił on bowiem buńczuczne przechwałki i nie pozwalał sobie na zbyt wiele szczerych emocji. W "Sweet Child O' Mine" zupełnie zmienił swoje nastawienie. W tekście piosenki porównał uczucie bycia ze swoją partnerką do uczucia z niewinnych czasów dzieciństwa.

"Wiele zespołów rockowych jest zbyt słabych, żeby mieć jakiekolwiek sentymenty lub emocje w swoich utworach, chyba że cierpią. To pierwsza pozytywna piosenka miłosna, jaką kiedykolwiek napisałem, ale chyba nigdy nie miałem nikogo, o kim mógłbym napisać coś tak pozytywnego" - tłumaczył autor tekstu.

"Sweet Child O' Mine" odniosło sukces na skalę światową i zrobiło z Guns N' Roses ikony gatunku

Najbardziej charakterystycznym elementem "Sweet Child O' Mine" był jej gitarowy riff. Co ciekawe, specjalnie na potrzeby rozgłośni radiowych piosenka została skrócona o niemalże minutę. Edytowana wersja nie zawierała zbyt długiej solowej partii gitarzysty. Wywołało to wówczas zażyłą dyskusję wśród członków zespołu, jednak udało im się dojść do porozumienia.

Utwór zaraz po wydaniu stał się hitem na skalę światową. Zdobył pierwszą pozycję na liście Billboard Hot 100. Piosenka została wydana ponownie w 1989 r. - wtedy zajęła także szóste miejsce na liście UK Singles Chart. Kiedy "Sweet Child O' Mine" trafiło do rozgłośni radiowych Guns N' Roses koncertowali jako support Aerosmith. Nie potrzebowali dużo czasu, aby zyskać o wiele większą popularność niż weterani rocka i podbić największe sceny na całym świecie.

