Dlaczego Led Zeppelin zakończyli działalność? "Przez chwilę chcieli kontynuować"
Led Zeppelin to niekwestionowana legenda muzyki rockowej. Nie jest tajemnicą, że po śmierci perkusisty Johna Bonama zespół zakończył działalność. Dlaczego nie zdecydowali się na zatrudnienie nowego muzyka i dalsze koncertowanie?
W październiku 1980 roku muzycy Led Zeppelin spotkali się, by przygotować się do występów na nadchodzącej amerykańskiej trasie. John Bonham już na próbach pojawił się w stanie nietrzeźwości, a z czasem pogłębiał tylko swój stan. Później artyści przenieśli się do domu gitarzysty Jimmy'ego Page'a, gdzie wspólnie imprezowali. Po północy perkusista w ciężkim stanie upojenia zabrany został do łóżka. Następnego ranka znaleziono go martwego.
Bonham zmarł w wyniku zadławienia się własnymi wydzielinami. Sekcja wykazała, że skonsumował on około 40 szotów wódki. Tragiczna śmierć muzyka sprawiła, że w grudniu tego samego roku Led Zeppelin poinformowali o zakończeniu działalności.
Dlaczego Led Zeppelin zdecydowali się zakończyć działalność?
Wokalista Led Zeppelin, Robert Plant w rozmowie z "Irish Examiner" przyznał, że mimo wszystko był to dobry moment na zakończenie działalności grupy: "Trzeba się rozwijać. Taki krok okazał się słuszny prawdopodobnie dla każdego, a na pewno dla mnie. Wydaje mi się, że Jimmy i John Paul przez chwilę chcieli kontynuować, ale wszyscy się zmieniamy. Trzeba odejść od tego, co tworzyło się w młodości - mam na myśli takie rzeczy, jak "Bron-Yr-Aur" i "Battle Of Evermore" - od pisania w tym stylu, od tych wizji życia w stronę dojrzałości, jakiej nabiera się po drodze".
Jimmy Page przy okazji premiery autobiografii fotograficznej, również zapytany został o to, dlaczego zespół zdecydował się na taki ruch: "Led Zeppelin nie było żadnym przedsiębiorstwem… Led Zeppelin było porywem serca. Każdy był ważny, byliśmy sumą tego, kim byliśmy z osobna. Lubię myśleć, że gdyby to mnie zabrakło, inni podjęliby taką samą decyzję [...] Co mogliśmy zrobić? Stworzyć dla kogoś rolę i powiedzieć "musisz robić to i to, tak i tak". To nie byłoby szczere".
Warto jednak zaznaczyć, że muzycy powracali razem na scenę w latach 1985, 1988, 1995 i 2007. Trzykrotnie miejsce perkusisty obejmował syn Johna, Jason Bonham.