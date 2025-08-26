Deftones wracają do Polski bez jednego z założycieli. Wokalista komentuje sytuację

W miniony piątek światło dzienne ujrzał najnowszy krążek Deftones zatytułowany "private music". Płyta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków i fanów. Zespół już rozpoczął trasę koncertową promującą nowy materiał - obecnie występuje w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Już w lutym 2026 grupa zawita do Europy, w tym do Polski, gdzie 5 lutego zagra wyprzedany koncert w Atlas Arenie.

"Nie chcę mówić w jego imieniu. A nawet gdybym mógł, to i tak nie wiem, co miałbym powiedzieć. Naprawdę nie mam pojęcia. Myślę, że to wciąż coś, z czym on sam próbuje się uporać. A jeśli już ma jakąś odpowiedź, to sądzę, że byłoby świetnie, gdyby pewnego dnia sam ją przedstawił. Ale tak, wspieramy go. Musimy. Jest naszym przyjacielem. A jego zdrowie - fizyczne czy psychiczne - zawsze stawiamy na pierwszym miejscu".