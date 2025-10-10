Darek "Maleo" Malejonek to wokalista, gitarzysta, członek legendarnych zespołów: Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Houk, 2Tm2,3 i Arka Noego, założyciel i lider Maleo Reggae Rockers. Działalność muzyczną rozpoczął w pierwszej połowie lat 80. w grupie Kultura.

Wkrótce połączył siły z Robertem Brylewskim, inną ikoną polskiej sceny niezależnej i liderem Brygady Kryzys, w zespołach Izrael-Kultura i Izrael. To od przełomowej płyty "Nabij faję" (1985) Maleo liczy swoją obecność na scenie.

Jako basista występował i nagrywał z formacjami Moskwa (lata 1986-1988) i Armia (1990-1993). Z tym drugim zespołem zarejestrował m.in. album "Legenda", który do dziś cieszy się nomen omen legendarnym statusem.

Do gitary powrócił pod koniec lat 80., kiedy znalazł się w składzie grupy Houk z muzykami znanymi wcześniej z m.in. Deutera. Zespół połączył garażowe granie z pogranicza hard rocka, grunge'u i inspiracji Jimim Hendriksem, błyskawicznie zyskując kultowy status za sprawą drugiej płyty "Transmission Into Your Heart" (1994).

Maleo rusza w jubileuszową trasę "XXXX"

Darek Malejonek zapewnia, że po twórczość Houk będzie również sięgał podczas rozpoczynającej się 10 października w Szczecinie (klub Kosmos) jubileuszowej trasy "XXXX".

Muzyk jest także współtwórcą projektów 2Tm2,3 (Tymoteusz), Arka Noego czy Panny Wyklęte. W 1997 r. założył formację Maleo Reggae Rockers. Imponującą dyskografię zamyka wydany w kwietniu tego roku własnym sumptem i nagrany w domowym studiu solowy album "Zion Vibez", a ostatnio Maleo zaangażował się m.in. we wspólny projekt z Symchą Kellerem (Katharsis) - Native Chasidic Reggae Orchestra.

- Zawsze śpiewałem o tym, co jest dla mnie w życiu ważne, nigdy nie śpiewałem o pierdołach. (...) Nie czujemy się lepsi, jesteśmy tacy sami, jak inni ludzie. Mamy swoje problemy, tylko że my widzimy sposób na ich rozwiązanie. Tylko Pan Bóg może to zmienić, trzeba mu zaufać. Bo my jesteśmy grzesznikami takimi jak inni - opowiadał Maleo w rozmowie z Interią.

Darek Malejonek na trasę zaprosił młodych wykonawców, którzy wkrótce będą przejmować sceny po takich weteranach, jak on. Supportem na całej trasie "XXXX" będzie Potwór z Szafy, a dodatkowo w Poznaniu i Gdyni zagra Père-Lachaise.

Gościnnie w niektórych miastach pojawią się muzyczni przyjaciele Maleo: wokalista Paweł "Guma" Gumola z Moskwy (Wrocław, Lublin, Gdynia, Białystok, Warszawa, Krotoszyn), wokalista Tomasz "Budzy" Budzyński z Armii (Warszawa), Junior Stress (Lublin) i Mirek Szatkowski, legendarny wokalista grupy Deadlock (Gdynia).

Maleo - szczegóły trasy koncertowej "XXXX":

10.10 - Szczecin, Kosmos

11.10 - Poznań, 2progi

12.10 - Wrocław, Klub Muzyczny Liverpool

17.10 - Zabrze, CK Wiatrak

18.10 - Kraków, Hyde Park

19.10 - Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt

24.10 - Gdynia, Klub PODWÓRKO.art (Scena UCHO)

25.10 - Białystok, Klub Muzyczny Sześcian

26.10 - Warszawa, Hybrydy

31.10 - Krotoszyn, Krotoszyński Ośrodek Kultury.

