Alexandra Richards to córka Keitha Richardsa, znanego szerszej publiczności ze swojej działalności w kultowym The Rolling Stones, oraz supermodelki Patti Hansen. Urodziła się w 1986 r. Wcześniej prężnie rozwijała swoją karierę w branży modelingowej, idąc w ślady swojej rodzicielki. Wystąpiła na okładkach prestiżowych magazynów Vogue, Glamour, Vanity Fair czy Harper’s Bazaar. Teraz przyszedł także czas na podążenie podobną ścieżką, co ojciec.