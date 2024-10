Działająca od 1978 r. grupa Whitesnake to hardrockowa formacja dowodzona przez Davida Coverdale'a, wokalistę Deep Purple w latach 1973-76 (tzw. Mk III i Mk IV).

Ostatni skład u boku lidera tworzą Reb Beach (gitara), Joel Hoekstra (gitara), Tommy Aldridge (perkusja), Włoch Michele Luppi (instrumenty klawiszowe), Chorwat Dino Jelusick (instrumenty klawiszowe, chórki) i Irlandka Tanya O'Callaghan (bas). Ostatnia dwójka dołączyła w 2021 r.

Whitesnake żegna się ze sceną. Co szykuje David Coverdale?

"Nie ma lepszego wieku na emeryturę dla wokalisty Whitesnake niż 69 lat. Nie mogę się doczekać, aż zaprojektuję takie koszulki" - żartował ze śmiechem Coverdale, którego plany jednak pokrzyżowały problemy zdrowotne i pandemia. Ostatecznie pożegnalna trasa zatytułowana po prostu "The Farewell Tour" ruszyła w maju 2022 r., a w jej ramach grupa wystąpiła w Tauron Arenie Kraków razem ze Szwedami z Europe.



Lider Whitesnake podkreślał, że wyczerpuje go nieustanne życie na walizkach. Muzyczna emerytura miała oznaczać przede wszystkim pożegnanie z wielkimi trasami. Co jakiś czas pojawiały się nieoficjalne informacje, że zmagający się z licznymi problemami zdrowotnymi wokalista szykuje pożegnalny album z udziałem byłych muzyków grupy.

W połowie 2022 r. odwołano pozostałe koncerty w Europie, a także trasę po Ameryce Północnej z grupą Scorpions. Kilka miesięcy później O'Callaghan - która dołączyła do zespołu Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden - ujawniła, że wokalista wciąż potrzebuje czasu na dojście do fizycznej formy.

Reb Beach o przyszłości Whitesnake

Teraz w najnowszym wywiadzie dla hiszpańskiego serwisu Metal Journal o ewentualnym powrocie Whitesnake wypowiedział się Reb Beach.

"Nie mam pojęcia, David nic mi nie powiedział. Osobiście nie widzę go w podróży, znów robiącego światową trasę i wybierającego się do różnych krajów. To moja opinia, on nic takiego nie mówił. Ma 72 lata i furę pieniędzy. Nie sądzę, żeby tego potrzebował" - komentuje gitarzysta.

Reb Beach uważa, że jeśli by miało dojść do powrotu grupy, to najprędzej w formie rezydentury w Las Vegas. Obecnie gitarzysta dołączył do supergrupy The Dead Daisies, w której zastępuje zmagającego się z rakiem Douga Aldricha, byłego wieloletniego gitarzystę Whitesnake. "[David] poprosił mnie, żebym przekazał mu pozdrowienia i upewnił się, że wszystko jest z nim w porządku. Przynajmniej raz w tygodniu jest z nami w kontakcie" - podkreśla Reb Beach.



Studyjny dorobek Whitesnake zamyka wydany w maju 2019 r. album "Flesh & Blood". W kolejnych latach ukazywały się składankowe wydawnictwa "The Rock Album", "Love Songs" i "The Blues Album" zawierające dobrze znane przeboje oraz mniej popularne utwory w odświeżonych wersjach. Na 25 października zaplanowano premierę kompilacji "Into the Light: The Solo Albums" z nagraniami z solowej kariery Davida Coverdale'a.



