Książka "Sound N' Fury: Rock N' Roll Stories", w której Alan Niven opisuje kulisy swojej pracy w muzycznym biznesie, miała się ukazać już w lipcu. Premiera była już kilkakrotnie przekładana; obecnie przy zamówieniu w przedsprzedaży widnieje data 31 marca 2026 r.

Były menedżer Guns N' Roses w latach 1985-1991 twierdzi, że zespół próbuje zablokować wydanie jego wspomnień. Dlatego teraz zdecydował się złożyć pozew przeciwko Gunsom, który ma to uniemożliwić. Zdaniem Nivena legenda hard rocka kierowała groźby w jego kierunku i próbowała też wpływać na wydawcę publikacji.

Były menedżer kontra Guns N' Roses. Pozew trafił do sądu

Cała sprawa rozbijać się ma o podpisaną w 1991 r. umowę wykupu, zgodnie z którą obie strony miały dopilnować poufności z okresu współpracy. Przedstawiciel menedżera w pozwie podkreśla, że to porozumienie nie wspominało "o tym, co zostało dowiedzione po tym, jak strony się rozstały".

Jak czytamy, Niven miał zostać zdradzony "przez swojego byłego pracownika, prawnika i zespół", a także zmuszony do przyjęcia odprawy, która była znacznie niższa niż wynagrodzenie, które by otrzymywał nadal pracując z Guns N' Roses. Menedżer twierdzi również, że niekorzystna dla niego umowa nie została podpisana przez wszystkich muzyków, a jeden z nich miał wręcz namawiać go do napisania książki.

Alan Niven (z lewej) był menedżerem Guns N' Roses w latach 1985-1991. Obok Jeff Tremaine Randy Shropshire/Getty Images for Paramount+ Getty Images

Przypomnijmy, że klasyczny skład Guns N' Roses (lata 1985-1990) tworzyli Axl Rose (wokal, instrumenty klawiszowe, fortepian), Slash (gitara), Izzy Stradlin (gitara), Duff McKagan (bas) i Steven Adler (perkusja). W 1990 r. dołączył grający na instrumentach klawiszowych Dizzy Reed, a Adlera zastąpił Matt Sorum. Już po wydaniu bestsellerowych albumów "Use You Illusion I & II" odszedł Izzy Stradlin, na miejsce którego pojawił się Gilby Clarke.

Po licznych zmianach składu obecnie Gunsów tworzy trójka liderów z początków działalności: Axl Rose, Slash i Duff McKagan, których wspierają wspomniany Dizzy Reed, gitarzysta Richard Fortus, grająca na instrumentach klawiszowych Melissa Reese (odpowiedzialna również za chórki) oraz perkusista Isaac Carpenter, który dołączył w marcu tego roku. To właśnie w tym zestawie zespół zaprezentował się 12 lipca na PGE Narodowym w Warszawie.

Pochodzący z Nowej Zelandii Alan Niven rozpoczął pracę w muzycznym biznesie na początku lat 70., najpierw w wytwórni Virgin Records w Anglii, by w latach 80. przenieść się do Kalifornii. To właśnie tam zajmował się interesami takich grup, jak m.in. Mötley Crüe, Great White, Berlin i Dokken.

