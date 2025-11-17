Brian May (Queen) otwarcie o życiu po udarze. "Miałem szczęście"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

2024 r. był dla Birana Maya wyjątkowym ostrzeżeniem w kwestii dbania o własne zdrowie. Artysta przeszedł bowiem udar, który choć nie miał poważnych długotrwałych konsekwencji, znacząco wpłynął na styl życia legendarnego gitarzysty.

Brian May (Queen)
Brian May (Queen)John LocherEast News

W 2024 roku Brian May informował, że przeszedł "mały udar", w wyniku którego tymczasowo stracił czucie w swojej lewej ręce. Teraz artysta pojawił się w programie "Love Your Weekend", gdzie w rozmowie z Alanem Tichmarshem, podzielił się informacjami na temat swojego stanu zdrowia.

"Miałem szczęście, przytrafiają mi się takie rzeczy, ale zdaje się, że potrafię sobie z nimi poradzić. Są one sygnałem ostrzegawczym" - mówił 77-latek.

Zobacz również:

Ian Gillan jest wokalistą Deep Purple
Rock

Ian Gillan (Deep Purple) traci wzrok. "Nie chcę być powodem do wstydu"

Michał Boroń
Michał Boroń

Jak teraz czuje się Brian May?

Legendarny gitarzysta Queen zaznaczył, że przywiązuje obecnie dużo większą uwagę do tego, jak się czuje: "Ciągle się ruszam, często w tygodniu jeżdżę na rowerze. Robię sto długości w basenie raz w tygodniu. To właśnie mnie napędza. To trzyma mnie przy życiu".

Jak zapewnia May, nawet doktorzy przyznali, że "robi bardzo dobre rzeczy".

We wrześniu 2024 roku muzyk opublikował wideo na swoim Instagramie, w którym opowiedział o swoich doświadczeniach po udarze: "Nazwali to drobnym udarem, nagle, znikąd, nie miałem kontroli nad ramieniem. Muszę przyznać, to było trochę przerażające".

W nagraniu artysta żartobliwie opowiadał, że podróż karetką na sygnale była "ekscytująca", a doktorzy zapewnili mu bardzo dobrą opiekę. Przyznał również, że nie chciał od razu dzielić się tym ze światem, by nie wywoływać fali niepotrzebnych komentarzy: "Nie chciałem nic mówić w tamtym czasie, bo nie chciałem, żeby cokolwiek z tym było związane, naprawdę nie chcę współczucia. Proszę, nie róbcie tego, bo zaraz zapełnicie mi skrzynkę, a ja tego nie znoszę. Dobrą wiadomością jest to, że wszystko ze mną w porządku".

Po udarze artysta kilkukrotnie pojawiał się już na scenie. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, gdy May mierzył się z tak poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2020 roku przeszedł on zawał serca, a rok później operowano jego oko.

Bartek "Wasyl" Wasilewski po wygranej w "Mam talent": Trzeba rozważnie stawiać krokiNewseria Lifestyle/informacja prasowa
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze